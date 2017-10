En Gonnet llevan 4 días sin una gota y los vecinos claman por el agua

Hay fallas en un pozo de 508 y 16. Absa afirma que trabajan para repararlo

La paciencia de los vecinos de zonas de Gonnet y Hernandez se agotó. Tanto como el agua que fluye por las redes de Absa en ese sector del norte platense: desde el viernes pasado vienen padeciendo baja presión y ayer ya no salía una gota de las canillas.

Al principio entre los frentistas se tenía la esperanza de que fuera un problema pasajero, pero con el correr de las horas la desesperación y la angustia ganaron lugar en las casas del barrio de 506 y 16 y adyacencias.

Este diario recibió un sinfín de reclamos de frentistas de toda esa zona, quienes denunciaban no tener respuesta alguna de ABSA ante los reclamos por la falta de agua.

“El viernes a la noche empezamos a notar baja presión en las canillas. Pensamos que sería algo pasajero, pero pasó todo el fin de semana y estamos a martes sin una gota de agua. Llamamos a ABSA y no contestaban, ya no sabemos qué hacer. El último recurso que tomé fue comunicarme con la Defensoría del Ciudadano porque el problema se extiende y aún no estamos en verano. Estamos yendo a la delegación a pedir bidones para al menos poder beber y cocinar”, explicó Julio Longarzo, uno de los vecinos afectados.

Según lo que se registró, el problema afectó también a quienes viven entre las calles 508 y 505 y 16 y 18.

“No pudimos cargar el tanque en todos estos días. Un día se tiene paciencia o uno se arregla, pero ya hace 4 noches que nos vamos a bañar a las casas de familiares, es todo un trastorno”, contó Daniel Ríos, otro de los vecinos a los que la falta de agua les complicó el arranque de la semana. “Nosotros tenemos chicos y es complicado organizarnos para ir a trabajar, llevarlos al colegio, todo sin poder utilizar el agua normalmente para el aseo principalmente”, agregó el hombre.

Ana Mancusi detalló el listado de cosas que no puede hacer desde el domingo: “No podemos cocinar, se acumulan los platos para lavar, la ropa sucia, no se puede limpiar, es todo mucho más complicado. Sobretodo la higiene personal”.

La vecina explicó que “Llamamos a la empresa y en un principio dijeron que no tenían registro de la falla, luego asumieron algún desperfecto y ya después no atendieron más el teléfono o te pasan directo a la contestadora”, agregó indignada.

Otro vecino se refirió a los trabajos que al cierre de esta edición se desarrollaban en la bomba de 508 a 16: “Parece que el problema es importante, todavía no lo han podido determinar. Según nos informaron esta bomba estaba muy forzada ya que la de 508 y 21 salió de circulación”, indicó.

explicacion de la empresa

Ante la extensión del corte de agua que sufrió este barrio de Gonnet, Absa explicó que operarios se encontraban trabajando sobre la perforación que tienen la empresa en 508 y 16.

Por eso es que se presentaron inconvenientes técnicos que repercutieron tanto en la presión como en el caudal del agua potable en la zona de 502 a 512 y desde calle 10 a 22.

Argumentaron, además, que las tareas necesitaron de maquinaria y mano de obra especializada, ya que se deberá utilizar una grúa y se trabajará “sobre los equipos que contienen electricidad y están ubicados en lugares de difícil acceso”.

Se detalló que “la bomba que forma parte del equipo de ABSA de calle 508 y 16, ha quedado elevada y se la deberá bajar a un cierto nivel para solucionar el inconveniente y prevenir posibles fallas en el servicio en un futuro”.

Según la empresa, para última hora de ayer el inconveniente iba a comenzar a solucionarse paulatinamente. Además resaltaron que en caso de registrar turbiedad en el agua, hay que dejarla correr hasta tanto recupere su aspecto habitual.

AGUA SALADA

Vale recordar que Gonnet, junto a Villa Castells, ha sido una de las zonas más afectadas en relación al agua potable, ya que a los problemas por la falta de suministro se sumó hace unos años la salinización de las napas (ver aparte).

Como se sabe, por estos días se avanza en la construcción de un acueducto para darle una solución definitiva a la excesiva presencia de sodio en el agua corriente que sale de las canillas, problema que afecta a unos 50 mil vecinos.

50.000

Son los vecinos de sectores de Gonnet y Villa Castells afectados por la salinización de las napas. Para darles solución ya construyen un acueducto