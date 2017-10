Se reanudó el juicio contra De Vido por la tragedia de Once

ANTICIPO.- Se espera que la fiscalía y las querellas brinden sus posturas ante el pedido de nulidad formulado por la defensa del ex ministro kirchnerista

La tercera jornada del juicio oral y público al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido por la denominada tragedia de Once comenzó hoy, a las 9:45hs., ante el Tribunal Oral Federal Nº4, que prevé escuchar las respuestas de la Fiscalía y las querellas al planteo de nulidad del debate por inexistencia de delito formulado por la defensa del ex funcionario.