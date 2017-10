Vecinos denuncian una ocupación de terrenos y se movilizan en Villa Elisa

Están preocupados por lo que ocurre en un lote de 408 y 29

El fantasma de las usurpaciones vuelve a agitarse en la periferia del Gran La Plata. Vecinos de Villa Elisa se dieron cita ayer en 408 y 29 para alertar a las autoridades acerca de lo que caracterizaron como el intento de ocupación ilegal de un lote de alrededor de mil metros cuadrados.

Enclavado en el corazón de una zona de casaquintas con pileta, a tres cuadras del camino General Belgrano y a seis del parque Pereyra -donde se inicia el partido de Berazategui- el terreno comenzó a albergar una actividad inusual en horas de la tarde del lunes; a toda velocidad, un grupo de personas levantó entre los árboles una casa prefabricada de madera, con aberturas de aluminio, y tendió un alambrado de tipo “olímpico”.

Luego, un grupo reducido se instaló a custodiar el lugar, para inquietud de los vecinos que temen que se trate de la ‘cabeza de playa’ de un desembarco masivo de familias. “Lo que hicieron no cuesta dos pesos, es una movida organizada y financiada por alguien” explicó uno de los residentes históricos en el lugar: “un alambrado perimetral con postes no se coloca así nomás, y la casa que montaron no es de una familia desesperada y con necesidades que toma un terreno porque no tiene dónde vivir”.

De acuerdo con el relato de los autoconvocados, que en las últimas horas del lunes realizaron una presentación en la comisaría 12a para pedir que se investiguen los hechos, éstos reconocen antecedentes en un episodio de hace tres años. “En 2015 vino una gente relacionada con un movimiento político que adhería al oficialismo de entonces y quiso adueñarse de las mismas tierras” recordaron, “pero un vecino los amenazó con sacarlos a tiros y desistieron”.

Ahora, se trataría de las mismas personas que vuelven al ataque. “Tenemos entendido que el lote está en sucesión y tiene legítimos herederos” se explicó: “sin embargo, cayó un abogado, junto con un puntero político de la oposición, y nos mostró unos papeles que según él legitimarían su toma de posesión del lugar. Nos parece todo muy irregular”.

Al caer la tarde de ayer, los vecinos se reunieron con autoridades municipales y policiales para definir los pasos a seguir y pedir que se tomen medidas. “Tememos que durante alguna de estas madrugadas llegue gente para meterse con casillas o carpas” expresaron los frentistas: “queremos que haya una guardia policial hasta que la Justicia determine lo que corresponda”.

Según trascendió, la denuncia vecinal recayó en la fiscalía que conduce Marcelo Romero, quien anoche ordenó asignar una custodia preventiva al predio. Además, la administradora comunal de Villa Elisa, Virginia Pérez Cattáneo, gestionó ante el municipio la clausura preventiva de las obras en desarrollo en el lugar.

El fenómeno de las usurpaciones y tomas de terrenos en la Ciudad suele recrudecer en la proximidad de procesos eleccionarios. Entre las localidades más afectadas en los últimos tiempos se cuentan Villa Elvira, Melchor Romero, Abasto, San Carlos y Arturo Seguí.