“Quiero saber quién mató a mi mujer”, dijo Carlos Carrascosa

Carlos Carrascosa, marido de María Marta García Belsunce, asesinada a balazos en 2002 en el country “Carmel”, aseguró que se siente “emocionado” por el nuevo giro en la causa, ya que quiere saber “quién mató” a su mujer “antes” de morirse.

Carrascosa, que estuvo detenido durante varios años por el crimen de su mujer, sin ahorrar críticas a la Justicia bonaerense, admitió estar “un poco emocionado porque evidentemente la causa prescribía”.

“Yo quiero saber antes de morirme quién mató a mi mujer. No sé si los dos que llaman a indagatoria (por Nicolás Pachelo y la ex esposa, Inés Dávalos Cornejo) serán los culpables o no, pero el objetivo de abrir la investigación para que la causa no prescriba es lo que estábamos buscando”, resaltó.

El año pasado, Carrascosa fue absuelto por falta de pruebas. En declaraciones a una radio, el marido de la víctima recordó que en el fallo del Tribunal de Casación que lo liberó, advirtieron por “el desastre” que había sido la investigación que lo había condenado como culpable de la muerte de su esposa.

La última semana, un vecino del country donde vivía la víctima, Nicolás Pachelo y su ex esposa fueron llamados a prestar una declaración indagatoria como sospechosos del crimen de García Belsunce.

Carrascosa, que en 2007 fue condenado a cinco años de cárcel por el encubrimiento pero en 2009 el Tribunal de Casación bonaerense lo sentenció a prisión perpetua como coautor del homicidio, resaltó que los nuevos fiscales de la causa “simplemente se pusieron a leer” y que es “razonable” la decisión que tomaron.

“Hay cosas inconcebibles que no se investigaron. Es totalmente razonable lo que se hizo y yo los admiro porque, evidentemente, tienen los huevos bien puestos”, subrayó.

Consultado sobre si creía que Pachelo y su ex esposa eran los asesinos de María Marta, Carrascosa dijo que no puede decir lo que piensa y que será “la Justicia la que determine”.

De todas formas, advirtió que tiene “claro” que el crimen se produjo en un intento de robo porque, recordó, “era la época del corralito, donde todo el mundo tenía efectivo en su casa”.

“María Marta era la tesorera de las Damas de Pilar. Los viernes tenían una caja chica, y cuando cerraban, esa caja quedaba hasta el lunes. En ese momento, yo por ahí ni sabía que estaba, pero cuando vinieron las Damas de Pilar a buscar todos los elementos, esa caja no estaba”, relató.

El crimen de García Belsunce, una socióloga de 50 años que era presidenta de la organización Missing Children, se produjo el domingo 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar.