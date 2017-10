Video: Vidal habló en Mar del Plata durante el Coloquio de IDEA

La gobernadora dio la charla inicial y pidió acompañar el "camino de transformación"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que "el 22 de octubre se define si queremos consolidar un camino de transformación profundo" y agregó que "si no cambiábamos la provincia, no cambiaba Argentina". Así lo dijo durante su intervención en la inauguración del 53° Coloquio de Idea que se realiza en Mar del Plata.

"Hay que escuchar el corazón de cada uno y ser capaces de escuchar a los demás, si podemos construir esos puentes tenemos el 50% del camino hecho", sostuvo Vidal y pidió "consolidar y fortalecer el camino del cambio; el 22 de octubre se define algo mucho más profundo que la pelea contra la corrupción, enfrentar a las mafias o las obras que estamos haciendo y esperaron los bonaerenses durante años, se define si queremos consolidar un camino de transformación profundo, pensando en los que todavía pelean por su supervivencia".

Por otro lado, aseguró: "siempre digo algo políticamente incorrecto, los dirigentes en general no venimos de un repollo, somos parte de esta sociedad, cuándo decimos que esto se resuelve entre todos, no es un slogan de campaña, es entre todos". Y agregó: "los dirigentes tenemos más responsabilidad, pero esto no cambia sino cambia la sociedad, hoy hay 12 millones de argentinos que no pueden arriesgar porque arriesgan su supervivencia todos los días, en una vida en la que la pobreza se transmite como una herencia de generación a generación, son otros los que deben arriesgarse".

La mandataria manifestó que "necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, no hay cambio si no nos ponemos incómodos, nos tenemos que incomodar, y eso supone salir de nuestra esfera individual, es dejar de pensar en cuánto me va a redituar en mi gobierno, en mi empresa o en mi rentabilidad lo que haga y empezar a pensar en lo que reditúa en la Argentina, tenemos la oportunidad única de ser la generación del cambio en la Argentina".

Vidal sostuvo que "decidimos ser audaces" y dijo que "las decisiones que más nos han costado son las que afectan a la gente, las que menos nos costaron son las que tuvimos que tomar para enfrentar a las mafias, cuándo tenés que enfrentarte tenes dos caminos: enfrentarlos o ser parte, entonces solo queda un camino".

Finalmente, indicó: "cuesta mucho más decidir por donde empezar cuando una tiene una provincia quebrada y sin recursos, con qué rutas empezar, con qué hospitales empezar, por eso tomamos una decisión: arreglar todas las guardias y poner en marcha el SAME, que ya está en 35 municipios, ese es nuestro compromiso".