Trump y un inédito desafío a su secretario de Estado

“Si comparamos nuestros cocientes intelectuales, puedo decir quién va a ganar”, disparó

| Publicado en Edición Impresa

WASHINGTON.- El presidente de EE UU, Donald Trump, no cree que su secretario de Estado, Rex Tillerson, lo llamara “idiota”, pero en caso de que eso fuera cierto lanzó una advertencia: “Tendremos que comparar los coeficientes de inteligencia. Y puedo decirte quién va a ganar”.

El mandatario hizo esos comentarios durante una entrevista con la revista Forbes divulgada ayer. “Creo que es una noticia falsa”, dijo en referencia a una información de la cadena NBC que asegura que Tillerson llamó en privado “idiota” a Trump después de reunirse el 20 de julio en el Pentágono con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca. “Pero si él hizo eso, creo que tendremos que comparar los coeficientes de inteligencia. Y puedo decirte quién va a ganar”, agregó a continuación.

Unas horas más tarde, Trump respondió afirmativamente a la pregunta de si sigue teniendo confianza en Tillerson, y negó que sus comentarios hayan minado la autoridad de su secretario de Estado.

“No, no he socavado a nadie. No creo en socavar a la gente”, dijo Trump a los periodistas al recibir en el Salón Oval al ex secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977), con quien también se reunió en mayo pasado.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que Trump estaba bromeando cuando hizo el comentario sobre el coeficiente intelectual, y que tiene “una confianza del 100% en su secretario de Estado”. “(Trump) Nunca insinuó que el secretario de Estado no es inteligente. Hizo una broma, no es nada más que eso”, expresó Sanders en su rueda de prensa diaria, en la que instó a los periodistas a “desarrollar el sentido del humor”.

El mandatario almorzó ayer con Tillerson y con el secretario de Defensa de EE UU, James Mattis, previsiblemente para hablar de temas como el futuro del acuerdo nuclear con Irán, sobre el que se espera un anuncio esta semana. El Departamento de Estado no quiso hacer comentarios sobre los dichos de Trump, pero la portavoz de Tillerson, Heather Nauert, resaltó que no hay ningún problema con el coeficiente intelectual del titular de Exteriores, y destacó que “es alto”.

Tillerson negó la semana pasada rumores de renuncia y defendió su relación con Trump, en una inusual comparecencia que muchos observadores atribuyeron a un intento del jefe de la diplomacia estadounidense de conservar su trabajo. En esa comparecencia, Tillerson no quiso aclarar si insultó a Trump, por considerar que se trata de una cuestión “insustancial”.

En cualquier caso, la sugerencia de Trump sobre su superioridad respecto a Tillerson hizo ruido y llevó incluso a la asociación Mensa (de superdotados) a ofrecer a los dos líderes comparar sus coeficientes en un test de inteligencia.