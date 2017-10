Denuncian apriete de Camioneros en el bloqueo a una planta

La cooperativa Cotar apuntó contra el gremio, desde donde piden que contraten personal ex Sancor

| Publicado en Edición Impresa

Unos sesenta transportistas alineados a la conducción gremial de Pablo Moyano bloquean el acceso a la planta de Cotar, ubicada en la localidad de Villa Tesei, Hurlingham, en el marco del conflicto que mantiene esa cooperativa láctea con el gremio de Camioneros, al que acusa de cometer un apriete.

La disputa entre la firma y el sindicato se inició meses atrás pero se agudizó en las últimas semanas, cuando el gremio decidió iniciar un piquete frente a la planta ubicada en la calle Profesor Luis Gambaro 450 que ayer cumplió su quinta día consecutivo.

Camioneros, que amenaza con extender la medida hasta la sede central de la Cooperativa, en Rosario, exige que la firma incorpore personal que se quedó afuera de Sancor. Además, desde la cooperativa denuncian que el gremio insiste con la contratación de una empresa de transporte que sería cercana a Pablo Moyano.

Con la producción frenada –los sindicalistas liderados por Moyano no dejan que ingrese nadie a trabajar– la cooperativa anunció en las últimas horas la suspensión de 167 empleados.

La situación provocó la reacción de los Camioneros y las autoridades de Cotar denunciaron por “amenazas” a un dirigente que forma parte del círculo íntimo de Moyano.

“INTIMIDACIÓN, AMENAZA Y APRIETES”

Autoridades de la cooperativa denunciaron penalmente a Adrián Alfonso, secretario de la rama lácteos del Sindicato, por “intimidación, amenaza y aprietes” contra la integridad física de los empleados de la planta.

La denuncia fue radicada en la comisaría segunda de Villa Tesei y se aportaron dos mensajes de voz de Whatsapp como pruebas.

“Capo, solucionemos esto rápido hermano. Ya se está poniendo el ambiente pesado, eh. Están haciendo muchas pelotudeces y me están cansando. O solucionamos o vemos qué hacemos o paramos todo. Ya se están pasando de vivos ahí adentro de la oficinita esa de ustedes. Nosotros no estamos para jugar. Quieren pelotudear, bueno, vamos hasta el hueso, eh”, dice supuestamente Alfonso en uno de los mensajes.

El otro audio es aún más intimidante: “Con las cosas que están pasando ahí con los trabajadores, loco. Están rompiéndole las bolas a la gente y la gente se va a enterar. Te van a lastimar a la gente. Están haciendo boludeces, loco. Van a terminar lastimando a alguien. No jodan con eso, porque ahí los chicos no son moco de pavo. No se van a callar la boca. Vamos a tener problemas al pedo”.

Las autoridades de la cooperativa también se presentaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que intervenga en el conflicto y desbloquee la planta de distribución, que está perdiendo casi 1.000.000 de pesos por día.

“El stock es gigante, pero vamos a tener que tirarlo todo. Son 4 millones de pesos que habrá que tirar porque no sabemos en qué condiciones está esa mercadería. No nos dejan entrar y no podemos constatar la calidad de la mercadería en cuestiones de frío”, aseguró Claudio Rafaniello, gerente de distribución de Cotar en la provincia de Buenos Aires, en diálogo con este medio.

El ejecutivo también advirtió que de prolongarse el bloqueo de los camioneros liderados por Moyano, deberán continuar con las medidas drásticas y suspender personal de la planta de Rosario.