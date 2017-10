Los $100.000 para una lectora de Las Quintas

Fue la única que tuvo los 15 aciertos. Mañana empieza una nueva ronda

La lectora Miriam Velazco, vecina de Las Quintas, se quedó con el pozo doble de 100.000 pesos del Cartonazo de diario EL DIA.

Fue la única afortunada que acertó los quince números y se llevó el pozo de la semana.

“Me faltaban entre 3 ó 4 números y hoy -por ayer- los revisé más de una vez ni bien abrí el diario. Y cuando me encontré con los números que me faltaban me puse muy feliz”, dijo Velazco, de 52 años, que tiene un comercio en el centro platense.

Según contó la ganadora, “aún no se bien que voy a hacer con el premio, pero un gusto me voy a dar. También vamos a realizar remodelaciones en la casa”.

Miriam está casada y tiene dos hijas. “Una de mis hijas ya me pidió cambiar el celular. No sabíamos si habíamos ganado todo el premio o si había otro ganador y nos tocaba una parte del premio, pero una de mis hijas se adelantó y empezó a pedir un nuevo celular. En fin, es una gran alegría, a pocos días de celebrar el Día de la Madre”, apuntó la ganadora.

Mañana empieza una nueva ronda con la entrega de los cupones junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el sábado se publican los números para cotejarlos con los cupones.

Cabe indicar que las tarjetas no ganadoras pueden participar del sorteo mensual del televisor LED que se pone en juego el último día hábil. Los lectores tienen que completar los cupones con los datos personales y entregar los cartones en Diagonal 80 Nº 815 y receptorías habilitadas.