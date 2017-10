Mucho espectáculo y escasa profundidad en el análisis durante el debate porteño

| Publicado en Edición Impresa

Participaron cinco de los seis candidatos de la ciudad de Buenos Aires, ya que no concurrió Luis Zamora - TELAM

Cinco candidatos a diputados nacionales por la ciudad -Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Porteña), Martín Lousteau (Evolución), Matías Tombolini (1País) y Marcelo Ramal (FIT)- protagonizaron anoche un debate televisivo, plagado de reproches, ironías y chicanas, a once días de los comicios legislativos.

El nuevo esquema de debate habilitó el “todos contra todos” y las preguntas y repreguntas entre candidatos abrieron varios fuegos cruzados que le dieron mayor dinámica al programa televisivo, pero aportaron poco a la profundización de los temas.

Filmus, como representante del anterior gobierno kirchnerista, fue el candidato que recibió la mayor cantidad de embates, el primero, en la voz de Carrió, quien le reprochó su “responsabilidad” por la “destrucción de la educación pública”, y por haber sido jefe de Gabinete de la ministra de Educación menenista, Susana Decibe, impulsora de la Ley Federal de Educación.

“Es falso. Fui secretario de Educación de la ciudad, que no aplicó esa ley, que no eliminó las escuelas técnicas (en el distrito), aunque el gobierno de la Alianza nos quería obligar y nos sacó todos los fondos”, retrucó Filmus.

El postulante de Unidad Ciudadana le devolvió el guante cuando le pidió explicaciones a Carrió por ser socia política de Macri, pese a haberlo encuadrado en el pasado entre los “empresarios ligados al robo del país”.

“Yo hice este sacrificio y lloré mucho; creo en Dios y creo en la redención, y creo que va a ser un gran presidente; la pregunta para vos, Filmus, es cómo te juntás con todos los delincuentes que saquearon al país”, se definió la diputada nacional.

En más de una decena de estocadas cruzadas, una de las más contundentes se dio sobre el final del programa televisivo, cuando Ramal le exigió -en la pregunta y repregunta- a Carrió que se pronunciara sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto último y de quien hasta ese momento sólo había sido mencionado por Filmus.

“Yo quiero la aparición con vida y estoy trabajando en eso; no sé si está en Chile”, se justificó Carrió, y luego de una breve pelea discursiva con Ramal -en la que declaró que “la izquierda no sirve para nada”- continuó: “Estoy segura que el Gobierno no tiene nada que ver con esto; ahora, si existió un hecho por parte de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento”.

También discutieron fuerte Tombolini y Lousteau, cuando el legislador massista quiso saber sobre la “coherencia política” de un ex embajador del gobierno macrista.