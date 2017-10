De Vido se negó a declarar en el juicio por la tragedia de Once

Fue después de que el tribunal rechazó un pedido de absolución

El ex ministro De Vido, ingresando ayer a los tribunales federales de Comodoro Py - DYN

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio De Vido se negó ayer a declarar en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, después de que el tribunal rechazó el pedido de nulidad y absolución que formuló la defensa del ex funcionario.

El Tribunal Oral Federal 4 decidió dar continuidad al segundo juicio por el siniestro del 22 de febrero de 2012, tras hacer lugar a los pedidos de rechazo que hicieron la fiscalía y las querellas al planteo de los abogados del ex ministro de Planificación. “Por asesoramiento de mis defensores por el momento no voy a declarar y me reservo el derecho de hacerlo más adelante”, dijo De Vido al tribunal.

Al ser interrogado sobre sus datos personales, De Vido respondió que es “casado”, “arquitecto y actualmente diputado”, que vive en “Puerto Panal, localidad de Lima, partido de Zárate” y, si bien negó tener condenas en su contra, admitió que posee “varias causas en trámite”.

El ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Jorge Gustavo Simeonoff también se negó a declarar. “Tengo intención (de declarar) en el transcurso del debate pero no lo voy a hacer hoy”, manifestó Simeonoff, quien dijo ser “abogado” y enfatizó que en la actualidad está “desocupado”.

RECHAZAN PLANTEOS

Minutos antes, el tribunal -integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez- rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones y de absolución formulados hace una semana por las defensas de los ex funcionarios. El fiscal Juan García Elorrio y las querellas de la Oficina Anticorrupción y de familiares de las víctimas habían solicitado previamente el rechazo del pedido de absolución de De Vido y Simeonoff. “Solicito el rechazo de las cuestiones preliminares y la continuidad del juicio oral para darle una respuesta a la ley y a la sociedad”, dijo García Elorrio ante el tribunal.

El Tribunal resolvió clausurar la tercera audiencia del debate, que sesiona sólo los miércoles, y anunció que el juicio proseguirá dentro de tres semanas, el 1º de noviembre, cuando se abrirá la etapa de recepción de testimonios.

La defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido expresó hoy su sorpresa por la resolución del Tribunal Oral 4 de rechazar el planteo de nulidad del juicio. Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro cuestionaron en un comunicado la decisión del tribunal, al considerar que las partes acusadoras no esgrimieron argumentos para sostener la acusación contra el ex funcionario kirchnerista.

“En la misma audiencia expresamos nuestra sorpresa ante la ausencia en las vistas de las partes acusadoras del más mínimo argumento que permita suponer por ejemplo, que es legítima y sostenible jurídicamente la acusación a nuestro defendido de ser coautor del delito de descarrilamiento culposo”, sostuvieron. La defensa de De Vido fundamentó su queja en el hecho de que “las partes acusadoras no sólo no brindaron ni un sólo argumento sino que tampoco pudieron mencionar un sólo ejemplo en doctrina nacional o extranjera que avale tal desacierto jurídico”.

Por su parte, la Cámara Federal de Casación fijó tres audiencias para diciembre por los recursos contra las 21 condenas dictadas en diciembre de 2015 por el Tribunal Federal Oral 2 en el primer juicio por la tragedia de Once. Los camaristas Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques fijaron las audiencias para los días 7, 14 y 21 de diciembre próximos.