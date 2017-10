U2 en La Plata La aplanadora irlandesa dijo adiós

Sin la mística futbolera esta vez, la música de los 80 fue la gran protagonista de la velada

Con un recital prácticamente sin variaciones, y sin el condimento futbolístico como increíble protagonista, U2 ofreció anoche en el Estadio Unico el segundo y último concierto del “The Joshua Tree Tour”, con el que celebra los 30 años de su álbum bisagra.

En su cuarta visita al país, y en la segunda a la Ciudad, el grupo que completan The Edge, Mullen Jr. y Adam Clayton, salió al escenario en una velada que se movió entre la nostalgia y la emoción con temas y consignas que calan hondo por el clima mundial de crispación social.

El arranque fue uno de los puntos más álgidos del show, con “Sunday bloody sunday”, seguido por “New Year’s Day”, “Bad” y “Pride (in the name of love)”.

Toda esta parte del show se realizó en un escenario montado en una pasarela al final del escenario principal, insertado en el corazón del campo de juego del estadio.

“Hola La Plata”, saludó esta vez Bono (el martes había saludado a “Buenos Aires”), al finalizar esta primera parte del concierto, cuando el cuarteto se trasladó al escenario principal y repasó en su totalidad el disco “The Joshua Tree”: el inicio del disco es “When the streets have no name”, con la que el líder de la banda irlandesa (que durante la velada mencionó a Borges y cantó un pedacito de “Gracias a la vida”) volvió a realizar un guiño a los locales al lanzar que en la Ciudad las calles tienen solamente números.

El repaso del emblemático álbum continuó con “I still haven’t found what I’m looking for” y “With or without you”, que parecieron extender la seguidilla hitera del comienzo, aunque la banda continuó luego repasando el resto del disco que cumple 30 años, un fantástico trabajo plagado de grandes temas pero no tan conocidos y mucho más melancólicos que los himnos anteriores: todo, con la pantalla proyectando imágenes imágenes de cinematográficos paisajes en blanco y negro. La primera tanda de bises con “Beautiful day”, “Elevation” y “Vertigo” marcó el regreso de los motivos coloridos en las pantallas, y acercó a la banda a su estado más actual y a un clima más festivo, para cerrar en un segundo bis romanticón con “You’re the best thing about me”, “Ultraviolet”, “One” (no podía faltar), y de yapa, “I will follow”, de “Boy”, el primer trabajo de la banda.

Distintas generaciones, sobre todo mayores de cuarenta acompañados por sus hijos, marcaron la pauta de una velada que también contó con la presencia de varios figuras VIP. Un dato saliente fue, antes del inicio, ver el servicio de taxis aéreos merodear por el Estadio, trayendo famosos al concierto. Según informó la empresa de viajes aéreos, JASFLY S.A, todo lo recaudado entre las dos jornadas por sus servicios será donado al Instituto de Psicopedagogía Especial Ana Sulivan.

Tras su paso por la Ciudad, “The Joshua Tree Tour” continuará por Chile y Brasil, en donde el combo irlandés dará por terminado su exitosa gira mundial.