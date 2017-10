Noche de box en El Dique

| Publicado en Edición Impresa

El Club Unidos de El Dique, situado en 48 entre 127 y 128, será escenario esta noche a las 21 de un nuevo festival de boxeo profesional y amateur.

En la combate estelar de la velada, Diego “El Rusito” Corso se medirá con José Soto. Y Maximiliano “Potrito” Corso, de Ensenada, vs. Ariel Vargas, de la provincia de Tucumán.

Además, habrá una exhibición entre Homero Díaz y el platense radicado en Mar del Plata, Héctor Patri, un boxeador con historia y que fue protagonista de grandes reuniones en nuestra Ciudad, en la década del `80 y `90 y a nivel internacional.

La cartelera anuncia otros combates preliminares entre los que se destacan, Enrique Zúñiga (de Jujuy) vs. Luis Sánchez (Avellaneda); Agustín “El Potro” Corso vs. Miguel “El Puma” Arroyo; Ariel “El Cacique” Lencina, de la ciudad de Bragado, vs. Diego Quiroga, de la provincia de Santa Fe.

Además, y de acuerdo al programa, también se presentarán en el cuadrilátero del Club Unidos de El Dique, Patricia “Pato” Ayala vs. Lorena Fernández; Rodrigo Piedrabuena vs. Pablo Villán; Ricardo Estrela vs. Angel Ríos y Analía Rebollo vs. Silvia Bergor.