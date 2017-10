Yanina Latorre se cruzó por Twitter con la hermana de Messi

En un inesperado cruce que ocurrió en las redes, Yanina Latorre y María Sol Messi protagonizaron una pelea que no pasó inadvertida.

Todo comenzó luego de que la hermana de Lionel publicase en su cuenta de Twitter un mensaje que decía "Sigan hablando... 3 besitos", en referencia a todos aquellos que criticaron a Messi antes del partido contra Ecuador.

Un portal de noticias hizo eco de este comentario y compartió la información acompañada de una foto en la que aparecían los familiares del delantero del Barça, imagen que también usa María Sol en su perfil de Twitter.

Yanina Latorre aprovechó para hacer un análisis de la foto y destacó la ausencia de Antonela Roccuzzo: "Siempre que las familias de los jugadores usan fotos es del tipo sin la esposa. Son de manual. Detestan a las esposas".

María Sol decidió contestarle con un mensaje ácido que no tardó en volverse viral: "Gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas en mi familia... no tengo tu misma experiencia...".