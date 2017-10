Cristina: "quiero que ganen las políticas que hicieron felices al pueblo argentino”

En Mar del Plata, Cristina criticó a los empresarios de IDEA y al Gobierno por la inflación

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner sostuvo en las últimas horas que su pelea por ganar la elección legislativa no está centrada en ganarle a una persona o a una fuerza política sino que su objetivo es que "ganen las políticas que hicieron felices al pueblo argentino durante tanto tiempo”.

Así lo señaló en la visita que hizo este viernes a la ciudad de Mar del Plata, localidad que en las últimas horas también recibió la visita de empresarios de todo el país que participan del Coloquio de IDEA. Esta nueva edición del seminario que se realiza todos los años será clausurada esta tarde por el presidente Macri que llegará hasta la ciudad balnearia para ofrecer un discurso.

En esta línea sostuvo que la inflación "es más alta que en el 2015, a pesar de que no hay consumo, no hay emisión y las tasas de interés son astronómicas”.

Al encabezar un acto ante una multitud en un barrio de la periferia de Mar del Plata, Cristina Kirchner consideró que “todas las recetas que -los economistas y los empresarios- recomendaron durante años que hiciéramos, este Gobierno las hizo y no acertó con ninguna, por lo menos a favor del pueblo”.

“Todo lo que les decían no era cierto”, remarcó la ex presidenta y agregó: “A mí no me interesa ganarle a una persona o a un partido, yo quiero que ganen las políticas que hicieron felices al pueblo durante tanto tiempo”.

En referencia al Coloquio de Idea que se desarrolla en Mar del Plata, y que será clausurado esta tarde por el presidente Mauricio Macri, la candidata a senadora ironizó: “Señores sabelotodos que nos enseñaban como teníamos que bajar la inflación".

"Si no hay consumo, no hay emisión y las tasas de intereses son astronómicas ¿por qué hoy tenemos una inflación más alta que en el 2015?”, se preguntó.