Vidal prometió castigar las amenazas de bomba

Junto a Elisa Carrió, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compartió esta tarde una nueva sesión a través de Facebook Live, acompañadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el candidato a senador de Cambiemos en Buenos Aires, Esteban Bullrich.

La mandataria provincial prometió que "no van a quedar impunes" las llamadas de amenazas de bomba a escuelas de la Provincia, y recordó que "es un delito que se llama intimidación pública", mientras que la candidata a diputada Elisa Carrió aseguró que se trata de "una campaña amenazante que tiene nombre y apellido, porque es del kirchnerismo".

Después de una intervención de Carrió tomó la posta Vidal abordó de lleno el tema de las amenazas de bomba a escuelas bonaerenses. Al respecto afirmó: "A pesar de que las amenazas son falsas, actuamos igual. Esto no es una broma, es un delito que se llama intimidación publica y tiene una pena de prisión, y provoca que los chicos pierdan tiempo de clase y ocupa a bomberos y policías".

"Esto no va a quedar impune. No vamos a parar hasta no identificar de dónde vienen las llamadas y que, si se trata de menores, que la familia se haga cargo de los gastos que genera, y que si son adultos, cumplan condena efectiva", enfatizó Vidal.

También agregó que "se puede tener ideales y militancia, y eso no significa no respetar la paz del otro, del que quiere tener clase. Los docentes y directivos pueden ayudar haciendo que los chicos tomen conciencia en las escuelas. Con las tomas perjudican a sus compañeros".