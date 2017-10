Magario responsabilizó a Vidal por "el sistema de salud incompleto" de La Matanza 

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, afirmó hoy que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal,"desprecia" a los habitantes del municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires, al referirse la jefa comunal kirchnerista a declaraciones efectuadas por la mandataria provincial acerca del sistema de salud en el aludido distrito municipal.

La gobernadora Vidal en declaraciones a América TV sobre la salud pública en La Matanza, afirmó que "antes de decidir construir esos dos hospitales -René Favaloro y Néstor Kichner-, estaban el hospital Paroissien y el hospital de Niños municipal, que pedían a gritos que los arreglaran, y poner el hospital (Alberto) Balestrini al cien por ciento de su funcionamiento".

También remarcó que "no hay que hacer lo que se ve para la foto de un día para ir a inaugurar un hospital, como lo hizo Cristina (Kirchner) -cuando era presidenta- y no hay nada. Yo me resisto a hacer eso porque es mentirle a la gente", ya que "la salud no es el edificio", subrayó la mandataria provincial.

En ese marco, Magario fustigó: "Hay un sistema de salud que en La Matanza está incompleto, porque hace falta que abran esos hospitales en forma urgente para cubrir la demanda de salud pública de los más de 2 millones de habitantes que tiene nuestro municipio; hacen falta 5 hospitales de alta complejidad. La gobernadora lo sabe y aún así mintió públicamente", remató.

"La salud pública, pensada como un sistema de prevención y atención de alta complejidad, debe construirse y sostenerse desde el Estado", afirmó la intendenta de La Matanza, quien continuó: "Hoy el gobierno nacional y el provincial han decidido atender sólo a aquellos que tengan obra social y que puedan pagar la salud".