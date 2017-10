Buscando las cosas más ricas

| Publicado en Edición Impresa

La Plaza Belgrano de City Bell fue una vez más la cita obligada para los que eligieron disfrutar del aire libre y los productos orgánicos que se ofrecían en una nueva edición de la feria “Nuestra Tierra”, la propuesta creada por la Cámara de Comercio de esa localidad, en conjunto de un grupo de productores orgánicos, chefs, bio almacenes y comercializadores de productos gourmet de la zona.

Desde panes de harinas orgánicas, quesos y cervezas artesanales, sales marinas, huevos y pollos de campo, especies aromáticas, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, miel, dulces, vinos, budines, embutidos, panes, conservas, aceites de oliva de calidad y vinagres aromatizados forman parte de alguna de estas propuestas gastronómicas.

Bajo el lema “del productor a tu mesa” los organizadores proponen una alimentación saludable y sustentable

Más de 30 puestos estuvieron en la feria de productores y comercializadores, que bajo el lema “del productor a tu mesa” los organizadores proponen un intercambio entre vecinos y visitantes sus productos y conocimientos acerca de una alimentación saludable y sustentable.

Espacios para el descanso ordenados en prácticos bancos, mesas y sillas y la música del DJ Martín “Liti” Caprile de fondo adornaron la jornada de encuentro para poder compartir un rato al aire libre en lugares ambientados especialmente en el espacio público.

Para quien esté buscando alimentos orgánicos, como semillas, brotes, aceites y productos para comer sano. Vegetales, gran variedad de estos productos frescos que los productores cultivan y también ofrecen recetas y pautas para saber cómo comerlos, explicaban desde un puesto en el que ofrecían exquisiteces orgánicas como dulces, mermeladas y conservas.

Decenas de puestos muy prolijos ofrecen todo tipo de alimentos sanos y naturales para llevarse a casa. Legumbres, hortalizas, huevos y pollos de campo, panes de harinas orgánicas, quesos y cervezas artesanales, sales marinas, especies aromáticas, frutas y verduras provenientes de las quintas de la zona.

Además, vale la pena hacerse de un almuerzo al aire libre deleitando un menú de algunos de los foodtrucks o puestos de comida que se instalan en la feria.

“Un mercado de este tipo te permite generar una relación directa con el productor; ellos pueden enseñarnos cómo es trabajar la tierra, cuándo realizan la siembra, qué tipo de abonos utilizan, etc. Otra gran ventaja es poder ver, palpar, oler y hasta degustar lo que vamos a llevar”, contaban los organizadores.

Lo cierto es que los alimentos orgánicos van conquistando adeptos y las ferias itinerantes acercan a los pequeños productores a la ciudad.

“Porque comer bien no pasa sólo por llevar una dieta equilibrada, ni por analizar las tablas nutricionales que miden azúcares, grasas, calorías. El lado B de lo que se come incluye casi siempre conservantes, aditivos sintéticos y otros químicos en los que habitualmente uno no repara, pero que al organismo no le pasan desapercibidos”, dijeron.