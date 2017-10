Los chicos fueron más bonaerenses que nunca

| Publicado en Edición Impresa

Finalizaron los Juegos Bonaerenses 2017 y los participantes de la zona Norte representaron a La Plata de la mejor manera. En la competencia participaron más de 25 mil chicos de toda la provincia en un total de 75 disciplinas diferentes. La Plata terminó en el quinto puesto del medallero con 18 medallas de oro, 12 medallas de plata y 6 de bronce.

Por el lado de los deportistas del Club Banco Provincia, la natación tuvo una destacada actuación. Entre las más sobresalientes se encuentran Paula Velázquez que salió primera en la prueba de 100 metros espalda, Justina Scaglia primera en 100 metros, ambas en la categoría sub 16, Josefina Tangredi segunda en 100 metros libres y Santino Scebba tercero en 100 metros espalda en la categoría sub 14. A su vez Mariana Escobio culmino quinta en 100 metros mariposa y Celeste Midckolzci suplente en 100 metros espalda en la categoría sub 16.

También, representando a La Plata, estuvieron Renata Fillia, Paloma Pianezza, Iara Garay y Julia Sexe que fueron parte del equipo de básquet en la disciplina 3x3 de la categoría Sub 14, dirigidas por Celeste Cabañez.

Las chicas de gimnasia artística del club Deportivo Villa Elisa lograron, en la categoría Sub 12 libre, quedarse con el trofeo y medalla del primer puesto. Ellas son: Manuela Bellettini, Antonia Oregioni, María Emilia Zuchelli, Guadalupe Gómez, Victoria Lucero.

Además, en ajedrez la deportista del club Deportivo Villa Elisa, Julieta Tejedor, compitió en la categoría femenina libre y finalizó en la quinta posición, obteniendo 3 de los 6 puntos posibles. La característica de esta categoría es que Julieta se enfrentó a ajedrecistas de mayor edad que ella y, además, contra la campeona y la subcampeona argentinas sub 14.