Gils Carbó, tras su procesamiento: "ni renuncio ni pido licencia"

Allegados indicaron que la procuradora General de la Nación esperaba la medida dictada ayer por el juez Ercolini. Esta mañana, el ministro de Justicia Germán Garavano consideró que lo mejor sería que "se tome licencia"

El procesamiento que ayer dictó en su contra el juez Julián Ercolini no sólo no sorprendió a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino que allegados indicaron que la jefa de los fiscales aseguró que no renunciará ni solicitará una licencia.

"No renuncio ni tomo licencia", le expresó a los empleados que por estas horas trabajan cerca suyo.

Según trascendió, en el entorno de Gils Carbó aguardaban que se dictara el procesamiento, incluso antes, pero, según indicaron, se habría demorado para que el partido de Argentina con Ecuador no le restara trascendencia.

Esta mañana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió hoy que la jefa de los fiscales "se tome licencia" hasta que se resuelva su situación judicial y advirtió que su proceso de destitución será "un tema central" en la agenda parlamentaria para después de las elecciones legislativas.

El funcionario también sostuvo en declaraciones a la prensa que la decisión que tomó ayer el juez federal Julián Ercolini de procesar por fraude al Estado a la procuradora "crea por primera vez una situación de crisis institucional en la Argentina en cabeza de quien debiera ser garante" de la Justicia en el país.

Garavano también admitió que la ofensiva del Gobierno contra Gils Carbó "puede ser considerada una cuestión política", pero remarcó que "no es una cuestión política partidaria sino institucional, porque si nosotros no tenemos un procurador que es respetado por sus pares y que pueda liderar este proceso de transformación siempre vamos a tener un sistema penal rengo".