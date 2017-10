El “combate” por conducir las 17 facultades arrancó con duras pujas

Exactas, Derecho y Medicina, con disputas voto a voto

¿Podrán aspirar a un segundo mandato Ana Lía Errecalde en Medicina y Vicente Atela en Derecho? ¿Habrá continuidad o cambio de mando en Ciencias Exactas y el Observatorio? ¿Podrá llegarse a un (inédito) empate en Psicología? ¿Para qué lado se definirá esta vez la histórica paridad en Agronomía?

Dentro de 14 días, pasadas las seis de la tarde, en muchas de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata empezará a aclararse el panorama con vistas a las disputas por los decanatos. Es que comenzará el escrutinio de las elecciones de profesores, el claustro que más integrantes aporta a los consejos directivos de las unidades académicas: 7 de 16.

Esta semana, como se informó oportunamente, venció el plazo de inscripción de listas para los comicios que se realizarán entre el 25 y el 27 de este mes. Hasta ayer hubo tiempo para presentar impugnaciones. Ahora, oficializadas las nóminas, arrancará el tramo final de la campaña.

Habrá puja en 7 de las 17 facultades. Algunas de ellas, de mucho peso, como Medicina, Derecho, Ciencias Exactas. Pulseadas muy reñidas, como en Agronomía y el Observatorio. Una que involucra, nada más y nada menos, que al 94,4% del padrón de profesores, como Psicología. Y finalmente pugnarán dos boletas en Veterinaria, aunque ello no parece que vaya a incidir en la elección de Marcelo Pecoraro como nuevo decano.

las “grandes”

En la facultad de 60 y 120 se presentarán el oficialismo de “Unidos por Medicina” (alianza que se formó entre la histórica Hoja de Roble y profesores opositores cuando el ex decano Jorge Martínez logró la reelección) y “Diálogo Académico”.

El oficialismo propone un segundo mandato de la decana actual, Ana Lía Errecalde, quien a fines de 2015 marcó distancia con el Rectorado por ser la única autoridad universitaria que se negó a firmar la solicitada de apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

“Diálogo Académico”, por su parte, no hizo público el nombre de ningún candidato a presidir la facultad, pero trascendió que en su boleta está la ex directora del Hospital Noel Sbarra (ex Casa Cuna), Marita Marini, como postulante al consejo superior. En tanto, en la lista para el consejo directivo se encuentran, entre otros, Juan Angel Basualdo; el actual director del Policlínico San Martín, Alberto Urban, y el ex responsable de la práctica final obligatoria (PFO), Fernando Curcio, quien “renunció cuando se desató el conflicto que llevó a muchos alumnos a recurrir a la Justicia para poder cursarla”, dijeron en pasillos de la Universidad.

La pelea es dura. Si la oposición logra -al menos- la minoría, Errecalde ya no podrá ser reelecta.

En pleno centro, luego de 12 años, Derecho tendrá dos listas de profesores.

La oficialista promueve la reelección del decano Vicente Santos Atela, y es liderada por su antecesor durante 8 años, Hernán Gómez.

La opositora, de la agrupación “Manifiesto XXI”, tiene como candidato a decano al profesor Marcelo Krikorian. La boleta la integran, entre otros, Manuela González, Adalberto Busetto, Fabián Salvioli y la ex vicedecana, Rita Gajate.

¿cambio de mando?

Ciencias Exactas tendrá un panorama muy distinto al de elecciones anteriores. Sucede que el histórico enfrentamiento entre la Lista 1 e Idear llegó a su fin.

En la junta electoral se presentó, por un lado, la lista de Idear, encolumnada con el actual decano ultrakirchnerista Carlos Naón e integrada, entre otros, por Mauricio Erben, quien hace 4 años se postuló para ese cargo, Laura Damonte y Francisco Speroni Aguirre.

Esta vez, enfrente tendrá a “Por Exactas”, un grupo de profesores “jóvenes en su mayoría, representantes o incluso jefes de distintos departamentos y de vertientes políticas o ideológicas diversas. Por considerar que se trata de una instancia superadora de la vieja antinomia, los históricos de la Lista 1 decidieron no presentar esa boleta y apoyar al flamante nucleamiento, que tiene entre sus principales referentes al que fuera el jefe del departamento de Ciencias Biológicas más votado de la historia, Alan Talevi (premio al investigador joven 2016). El representante de Lista 1 que está en la nómina es el director de la Unidad de Producción de Medicamentos (UPM), Arturo Hoya, aunque no se trata de un histórico de esa agrupación”, comentaron en 47 y 115.

No muy lejos de allí, el Observatorio tendrá a la lista oficialista encabezada por Carlos Alejandro Paola, Mauricio Alfredo Gende y Guillermo Jorge Berri, y a la opositora con Daniel Carpintero, Nora Sabbione y Eduardo Bauer en los tres primeros lugares.

En las dos unidades académicas nadie descarta un triunfo opositor, aunque los propios protagonistas optan por la cautela.

En Agronomía se enfrentarán, como desde hace años, el oficialismo filokirchnerista con la oposición filoradical.

Su vecina, Veterinaria, tendrá dos listas de profesores, aunque -como se dijo- no pelearán precisamente por el decanato. La candidatura de Marcelo Pecoraro tiene “amplio consenso”, indicaron en 60 y 118.

psicologia, una elección para el divan

El caso de la facultad de Psicología no deja de sorprender. Incluso a quienes han protagonizado muchas batallas electorales en la Universidad.

Resulta que el padrón de profesores habilitados para votar es pequeño: 36 en total. Y hay dos listas. Como cada una tiene 16 integrantes (7 consejeros directivos titulares y 7 suplentes, un consejero superior titular y un suplente), 32 profesores van en las boletas. Si se les suman los candidatos a decano de cada grupo, es decir, el actual vicedecano, Xavier Oñativia, por el oficialismo, y el secretario de investigación, Ariel Viguera, por la oposición, son 34. Quedan dos. Uno es docente en la facultad del ex BIM 3 y en Medicina y eligió votar en esta última. Queda uno. O ese docente define todo o, si no sufraga, habría un inédito empate: 16 a 16. ¿Y en ese caso? El Estatuto dice que se debe volver a votar. ¿Hasta cuándo? Infinito.

Un dato relevante es que la decana saliente, Edith Pérez, quien presidió la facultad durante los últimos 8 años sin oposición, integra la lista que respalda a Oñativia.

En las restantes casas de estudio habrá listas únicas. Y salvo en Ingeniería, en todas se dio a conocer el nombre del postulante al decanato: Arquitectura (Fernando Gandolfi), Bellas Artes (Daniel Belinche), Económicas (Eduardo De Giusti), Trabajo Social (Néstor Artiñano), Periodismo (Andrea Varela), Odontología (Gabriel Lazo), Humanidades (Ana Julia Ramírez), Informática (Alicia Pesado) y Naturales (Ricardo Etcheverry).