Compras a “full” para las mamás

Los comercios de la Ciudad mostraron gran afluencia de clientes y hay buenas expectativas

| Publicado en Edición Impresa

El repunte en las ventas que esperaban los comerciantes de la Ciudad por las compras del Día de la Madre ocurrió ayer, cuando miles de platenses que se volcaron a conseguir el mejor regalo para agasajar a mamá.

Gente con paquetes recorriendo los negocios, aunque buscando precios, pero sin dejar de llevarse al menos un regalo para mamá copó los principales centros comerciales.

“Muchos esperaron a hoy (por ayer) o van a venir mañana (por hoy) porque están las promociones de los bancos que permiten pagos en cuotas y ofrecen descuentos”, explicó una empleada de una casa de indumentaria femenina.

“Por suerte repuntaron las ventas hoy (por ayer), porque en la semana venían bastante flojas, considerando que estamos ante una de las fechas en las que más se vende”, contó el encargado de una zapatería de la zona de calle 8.

Así las cosas, los comerciantes tienen expectativas de que haya buenas ventas en general: “Respecto al año pasado no hemos hecho ningún aumento que no tenga que ver con lo mínimo de la inflación, así que creemos que eso no nos va a afectar”, explicó la dueña de una marroquinería.

en numeros

Por otro lado, según un informe de una consultora de consumo, “un 38% de los argentinos piensan gastar entre $ 500 y $ 1000 en regalos; el 28% gastará hasta $ 500 y un 18% más de $ 3000”. El trabajo se basa en una encuesta a 2.800 casos en todo el país, y arroja un gasto promedio de $ 650 por persona, superando en algo más del 20% lo que se esperaba gastar el año pasado ($ 540).

En este sentido, los rubros preferidos para regalar siguen siendo indumentaria (22%) y calzado (12%), pero este año fueron superados por “experiencias” como cenas, días de spa, entradas a espectáculos (13%) y por los rubros sumados de telefonía móvil (7%) e Informática: tablets, notebooks, PC (7%).

En tanto, según una encuesta de un sitio de ventas por internet realizada entre 1000 usuarios, el 57% de las madres prefiere que le regalen ropa y calzado; seguido por electrónica (tablet o celular) con el 29%, perfume (19%) y viaje (18%). En tanto, 48% de los encuestados -hombres y mujeres- dijeron que iban a gastar más que el año pasado; el 37% va a gastar lo mismo y un 15% gastará menos.

nada de ollas

Atrás quedaron los tiempos en que se aprovechaba el día de la madre para equipar el hogar con electrodomésticos.

Hoy la clásica línea blanca ocupa el 9%, y también están en caída las flores y plantas (6%), relojería y bijouterie (2%). “Cada vez más las madres prefieren experiencias más que objetos, y están andando muy bien los cupones y promociones para almuerzos o cenas en familia o en pareja; escapadas de fin de semana, días de spa o tickets para espectáculos”, comentó a la prensa Damián Di Pace, asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Otro de los cambios que se acentuó el último año es que los comercios tradicionales le están ganando en preferencia de compra a los shoppings. Al ser consultados dónde pensaban adquirir los regalos, un 42% indicó que en “negocios del barrio”; un 41% dijo que iría a un centro comercial, y 12% optó por Internet.

Esto tiene que ver con “una tendencia general en el consumo cotidiano -analizó Di Pace-, que se desplaza de las grandes superficies a los negocios de cercanía. Por otra parte, las grandes marcas están volviendo a las calles y avenidas comerciales, donde tienen menores costos de alquiler y venden más; y finalmente, gracias a los planes de cuotas sin interés, que están apuntalando a los rubros de indumentaria y calzado, fuertemente golpeados por la caída del poder adquisitivo”.