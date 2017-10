Operativo con especialistas en la escuela que funciona con custodia

Educación aterrizó en el Colegio Virgen del Pilar ante la versión de una amenaza por parte de un alumno

| Publicado en Edición Impresa

Los inspectores del área de psicología de la dirección de Educación bonaerense ya trabajan en el Colegio Virgen del Pilar con los chicos y padres, quienes “lógicamente están afectados” por la noticia de que un alumno de 16 años habría manifestado su decisión, durante una sesión privada de terapia, de comprar un arma y llevarla a la escuela.

En la cartera educativa indicaron que “fue algo que ocurrió en un ámbito privado, pero que tomó estado público por la decisión del profesional (el psicólogo del chico) y de su familia de informar a las autoridades del colegio”.

Situado en 33, 15 y 16, el Virgen del Pilar tuvo custodia policial hasta ayer. No obstante, el adolescente en cuestión no va a clases desde hace una semana.

“El psicólogo creyó necesario comentarlo con la familia y juntos avisaron en la escuela. Los directivos radicaron una denuncia policial y se contactaron de inmediato con el ministerio, desde donde se inició un trabajo de contención de los alumnos y padres, que por supuesto se preocuparon, manteniendo un contacto permanente con la familia del estudiante y con su terapeuta”, detallaron en Educación.

En la víspera, en la puerta del colegio, un padre de jardín y primaria contó que “la escuela no informó a la comunidad educativa sobre lo que sucedía, yo me enteré por un grupo de WhatsApp. Hoy (por ayer) apareció un cartel en la entrada de los diferentes niveles que dice que se garantiza la seguridad de los alumnos, nada más. No hubo una reunión general con las autoridades. Igualmente, si uno quiere puede acceder a una charla con la directora en forma particular. Yo lo hice y me dejaron un poco más tranquilo”, relató.

levantamiento y ruptura

Se dijo, en ese marco, que el psicólogo “decidió romper el secreto profesional ante la gravedad de la situación”. No obstante, vale aclarar ese punto.

La doctora en Psicología (UNLP) y Magister en Etica (UBA), María José Sánchez Vázquez, explicó a este diario que “hasta el 2000, el secreto profesional era absoluto, pero desde entonces, el código de ética del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires dice que no lo es si existiere ‘justa causa’. Diferencia entre levantamiento y ruptura”, explicó la catedrática.

“La ruptura es un atropello, una mala práctica profesional. El levantamiento por ‘justa causa’ describe cinco situaciones tipo: cuando el paciente pueda causarse daño a sí mismo o a terceros; por exigencia de un juez; por consentimiento del interesado; en defensa propia del profesional, por ejemplo en un juicio, o ante la idea de que se está ante la comisión de un delito, por caso, en crímenes de lesa humanidad”, detalló Sánchez Vázquez.

Después aclaró que “es clave la responsabilidad profesional a la hora de determinar si existe ‘justa causa’. El psicólogo debe evaluar si el paciente dice o no la verdad, a qué lo expone, cómo sigue el tratamiento, cómo protege a la persona”, apuntó.