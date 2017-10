Molina: "este domingo toda la provincia le pondrá un freno definitivo al pasado"

El intendente encabezó un nuevo timbreo en Quilmes con el secretario de Medios bonaerense, Mariano Mohadeb, y todos los candidatos a concejales. "La oposición, que todavía tiene valijas llenas y que no las pueden esconder más, que vaya a hacer sus desfiles y promesas en Comodoro Py”, sentenció el jefe comunal.

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y el secretario de Medios de la Provincia, Mariano Mohadeb, encabezaron hoy un nuevo timbreo nacional.

La recorrida comenzó en el local de Cambiemos de Hipólito Yrigoyen 219 y siguió por Ezpeleta Oeste donde los funcionarios realizaron un mano a mano con los vecinos en Casares y Brasil, donde visitaron a varias familias. Asimismo, hicieron una caminata por el centro comercial de Centenario y Chile donde dialogaron con los comerciantes junto a los candidatos a concejales locales, Guillermo Galetto y María Ángel Sotolano, y el candidato a diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli.

“La gente está cansada del pasado y reconocen el esfuerzo y todo el trabajo que estamos haciendo para transformar Quilmes, para pasar de la desidia a la esperanza, a las mejoras concretas. El próximo domingo 22 toda la provincia le pondrá un freno definitivo al pasado", disparó Molina.

"Hoy hablábamos con Vicente Acuña (55), que vive en el barrio La Molla de toda la vida, y nos transmitió que están muy contentos y agradecidos: ahora tienen asfalto, cloacas, todavía faltan algunas calles por asfaltar pero me contaba que hacía mucho que no se veían tantas obras. Esto es cambiar y mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo el jefe comunal.

Y agregó: “Nosotros a los vecinos les pedimos que cada palabra de aliento que nos dan se transforme en un voto. Que contagien a otros, que nos ayuden a seguir profundizando este cambio. A todos los quilmeños les pedimos que vayan todos a votar. Va a ser un día histórico porque Cambiemos es el futuro de la política, es tener un Estado cerca, presente, es dar la cara y decir la verdad. La oposición, que todavía tiene valijas llenas y que no las pueden esconder más, que vaya a hacer sus desfiles y promesas en Comodoro Py”.



Durante la recorrida, Molina y su equipo dialogaron con los vecinos de Ezpeleta: “Hace seis años empezaron a poner cloacas donde yo vivo, nunca las terminaron, recién en esta gestión reactivaron la obra”, contaron Héctor Tessari y Gladys Acosta. Por su parte, Marcela Coronel dijo: “Están haciendo las cosas como se deberían haber hecho hace mucho tiempo y nadie se ocupó, no trabajaban con perspectiva de futuro. Hoy tengo la esperanza de que podemos tener un país viable para nuestros hijos y nietos”.



Graciela, comerciante de la zona, resaltó: “Quilmes está cambiando de una manera impresionante, por todos lados, hace 30 años que vivo acá y las últimas obras que recuerdo son las de Eduardo Camaño que hacía plazas cuando era intendente. Este muchacho de ahora está haciendo todo. Estoy muy contenta”. Y Palma Sainato relató: “Vi al intendente en la calle y lo quise saludar, le quedó muy lindo el puente que inauguraron, el bajovías. Estoy desde el año 1954 y nunca vi que hicieran nada. Estoy contenta con las obras, yo y mi familia, por fin llegaron y el asfalto también”.



“En los últimos 25 años la oposición no pudo resolver ningún problema a los quilmeños y nosotros en 18 meses estamos haciendo Camino General Belgrano, Calchaquí, los bajovías, estamos dando respuestas con servicios públicos como nunca se dio, poniendo en valor la educación y la salud pública, estamos llegando a todos los barrios donde antes el Estado estaba totalmente ausente. A la gente no le pueden mentir más”, expresó Galetto al terminar la recorrida, de la que también participaron los candidatos a concejales Damián Castro, Facundo Maisu, Verónica Gaitán y Myriam Pucheta, e integrantes del equipo de la Secretaría de medios de la Provincia que conduce Mohadeb.