Para el titular de la CIDH, el traslado de Milagro Sala implica un “retroceso”

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, calificó hoy como un “traslado intempestivo” el regreso de Milagro Sala a la prisión Alto Comedero en la capital jujeña, y afirmó que esta situación implica un “retroceso".

“Lo veo con mucha preocupación. Como Comisión dictamos una medida cautelar que planteaba la necesidad de que tuviera una situación distinta a la prisión, como el arresto domiciliario o un arresto con vigilancia”, dijo Eguiguren en declaraciones a FM La Patriada.

En ese marco, el titular de la CIDH dijo que el tema se analizará durante la reunión de trabajo que se pautó en el marco del período de sesiones que el organismo mantendrá en Montevideo, Uruguay, entre el próximo 23 y 27 de octubre.

"Este traslado intempestivo no notificado, sin dudas, es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Esto es un retroceso, habrá que ver los fundamentos. No vamos a definir nada antes de la reunión de trabajo en Montevideo", indicó. Por último, Eguiguren señaló que “si la medida cautelar no se cumple, tendremos que evaluar y decidir cuál es el paso siguiente que damos”.