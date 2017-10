Trump denunció el acuerdo nuclear con Irán y genera una nueva crisis

Consideró que el pacto tiene “graves defectos”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que no volverá a certificar el acuerdo nuclear con Irán, firmado junto con las principales potencias del mundo en 2015, lo que obligará al Congreso norteamericano a debatir y votar si Washington se mantiene dentro del convenio o si impone nuevas condiciones, una opción que desató críticas.

Aunque formalmente estas son las opciones legales del Congreso, Trump le pidió específicamente al Poder Legislativo que revise el acuerdo nuclear, firmado en 2015 junto a Irán, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania, y corrija los “defectos graves” del texto negociado internacionalmente para que Teherán “nunca, nunca, obtenga un arma nuclear”.

En concreto, le pidió a sus aliados republicanos en el Congreso, que controlan ambas cámaras, que establezcan límites unilaterales o “líneas rojas” que garanticen, según su visión, el cumplimiento del acuerdo nuclear. Por la ley vigente, el Capitolio tiene 60 días para ratificar el pacto y aprobar cualquier cambio.

RECHAZO IRANI

Desde Teherán y con un mensaje extremadamente duro, el presidente iraní, Hassan Rohani, le contestó a Trump y le aclaró que “no es posible que un solo país no certifique el acuerdo”, un texto que es “un documento internacional, ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Trump “no sabe que ninguna cláusula o ley puede ser agregada al JCPOA (sigla del nombre completo del acuerdo)”, explicó Rohani y le sugirió al presidente estadounidense que tome clases de derecho internacional, además de historia y geografía, según un mensaje a la nación televisado y difundido por la cadena de noticias CNN.

Sin embargo, Trump fue contundente en su discurso de ayer al adelantar que, si el Congreso estadounidense no logra modificar el acuerdo o si sus aliados internacionales no lo aceptan, el pacto “será cancelado” y advirtió que él puede suspender el pacto cuando quiera, algo que sus socios y rivales internacionales, la oposición demócrata y la mayoría de los analistas especializados en el tema no comparten.

El mandatario norteamericano argumentó que la República Islámica no está respetando “el espíritu” del acuerdo, pero poco después el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, la institución designada por el acuerdo para fiscalizar el cumplimiento de Irán, lo desmintió y ratificó que Teherán está siendo sometido “al sistema de verificación nuclear más estricto del mundo”.

“Tal y como informé a la Junta de Gobernadores, los compromisos en materia nuclear adquiridos por Irán en el JCPOA (sigla para el nombre oficial del acuerdo) se están cumpliendo”, sentenció el diplomático en un comunicado.

Pese a esto, el presidente estadounidense sentenció: “No seguiremos por un camino cuya conclusión predecible es más violencia”.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, ya anunció que en las dos próximas semanas presentará un proyecto de ley sobre el acuerdo nuclear internacional con Irán.

En los últimos días, ante la posibilidad de que Trump no certificara el acuerdo nuclear y le otorgara la posibilidad al Congreso dominado por republicanos de salirse del pacto, líderes, diplomáticos y analistas europeos, rusos e iraníes hicieron lobby y pidieron públicamente que se evite una suspensión del acuerdo de Irán y advirtieron sobre las posibles consecuencias desestabilizadoras que eso podría conllevar, especialmente en Medio Oriente. El acuerdo de 2015, por un lado, consiguió limitar dramáticamente el programa nuclear de Irán y eliminar las dudas sobre un posible desarrollo de una bomba y, por otro lado, permitió suspender muchas de las sanciones internacionales que hace años asfixiaban la economía iraní. (AP, EFE y TELAM)