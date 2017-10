Pedro Monzón y un dramático relato: el día que Maradona lo salvó del suicidio

El ex jugador de la selección nacional e histórico defensor de Independiente, Pedro Monzón contó en una entrevista periodística que Diego Maradona lo salvó del suicidio.

El futbolista contó detalles de un momento límite de su vida en el que pensó en suicidarse.

"Cuando se pinchó la pelota terminó mi carrera", señaló el ex defensor quien contó que "En esos momentos yo consumía drogas, que es muy malo; yo hoy les digo a todos que es malo. Hoy hablo con 55 años porque Dios me dio la mano cuando estaba en el fondo del mar. Yo conté que tenía problemas y me cerraron las puertas".

Fue en el transcurso de ese relato que Monzón confesó el decisivo apoyo que tuvo Diego Maradona en un momento de su vida: "Yo estuve a punto de suicidarme un día; tenia siempre una pistola en la mano para hacerlo y no me animaba... Estaba viviendo en un local, separado y no tenía nada. A veces no tenía ni para comer... Pensé en llamarlo a Diego y dije 'voy a llamarlo y si no viene me suicido'. Lo llamé, le dije que me sentía mal y al rato apareció...".

En el encuentro con Diego, que le dio todo su respaldo en tan dramático momento, "Tuve una charla en la que le conté que había nacido mi hija en Tucumán y no la conocía... No tenía ni para ir a verla. Bueno, gracias a él fui a ver a mi hija, tuve para comer, todo...", contó Pedro Monzón.