River empató con Atlético en el Monumental

River Plate, que presentó un equipo alternativo, lo ganaba por 2-0 pero se durmió y empató con Atlético Tucumán por 2-2, como local, y con la tercera igualdad consecutiva se alejó de punta de la Superliga Argentina de Fútbol, en el marco de la sexta fecha.

Milton Casco y el colombiano Rafael Santos Borré marcaron para el "millonario", mientras que Luis Rodríguez e Ismael Blanco igualaron para el "decano".



SÍNTESIS

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Alexander Barboza, Milton Casco; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Ariel Rojas, Nicolás De la Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré.

Director técnico: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Nicolás Romat, Yonathan Cabral, Franco Sbuttoni, Cristian Villagra; David Barbona, Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez; Luis Miguel Rodríguez e Ismael Blanco.

Director técnico: Ricardo Zielinski.

Goles: en el segundo tiempo, a los 4 minutos, Casco (RP); a los 7, Santos Borré (RP); a los 20, Rodríguez (AT) y, a los 29, Blanco (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 10 minutos, Favio Alvarez (AT) por Romat y Hernán Hechalar (AT) por Núñez; a los 20, Gonzalo Martínez (RP) por De La Cruz e Ignacio Fernández (RP) por Santos Borré; a los 27, Rafael García (AT) por Aliendro y, a los 31, Ignacio Scocco (RP) por Palacios.

Arbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Monumental.