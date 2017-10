Verna se despegó de las críticas de Bullrich

| Publicado en Edición Impresa

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, afirmó ayer que el operativo de seguridad por la visita del presidente Mauricio Macri a Santa Rosa “estuvo en manos de la Casa Militar” y agregó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “protege poco” al jefe de Estado y no es cierto que “no hubo colaboración de la Provincia”.

De esa forma, el mandatario provincial le respondió a la funcionaria nacional, quien responsabilizó al gobierno pampeano por la agresión de un grupo de manifestantes que arrojó huevos al auto en el que viajaba Macri en el acceso sur a Santa Rosa, el pasado jueves, cuando se dirigía a un acto de campaña de Cambiemos.

“El operativo de seguridad estuvo en manos de la Casa Militar y a cargo del teniente Gondán. No es cierto que no hubo colaboración de la Provincia, hubo una reunión previa en el Ministerio de Seguridad donde no estuvo el ministro (Juan Carlos) Tierno porque estaba en San Juan, pero sí asistió el subsecretario (Agustín) García y el jefe de Policía, Roberto Ayala”, dijo Verna.

El mandatario agregó que en ese encuentro se acordó que “lo único que tenía que hacer la Provincia era aportar el cuerpo de motociclistas (de la policía), y que a los cortes de calle los iba a manejar el municipio y la seguridad la brindaba la Casa Militar y la fuerza federal”.

Además, señaló que “la policía pampeana no participó del operativo por decisión de Gondán, a tal punto que no sabíamos el domicilio en el que iba a parar el presidente para hablar con un vecino de Santa Rosa” y resaltó que “no es cierto lo que dice la ministra Bullrich”.

Bullrich declaró ayer que había una “decisión del gobierno provincial” de La Pampa de “atacar o agredir al presidente” Macri, en el marco de su visita a Santa Rosa.

Por este hecho, fue detenido el profesor universitario Aníbal Prina, quien permanece alojado en la sede local de la Policía Federal, a disposición del juez federal Facundo Cubas, quien tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal.