El coraje de una mamá trasplantada y un embarazo que parecía casi imposible

Pese al alto riesgo que implicaba para Yanina gestar un bebé, siguió adelante y hace unos días se convirtió en mamá

Dieciséis años después de recibir un trasplante renal, Yanina Barreiro (27) sufrió una complicación de salud que la obligó a trasladarse desde su Trenque Lauquen natal hasta nuestra ciudad. El riñón que le habían implantado siendo todavía una niña empezaba de pronto a ser rechazado por su cuerpo; si no se tomaban medidas urgentes era probable que terminara sometida a diálisis una vez más. De ahí que resolvió viajar hasta La Plata para consultar a especialistas del Hospital Español que decidieron cambiarle la medicación. Y todo venía bien hasta junio de este año. Entonces, en uno de sus controles regulares, los médicos notaron algo extraño y al hacerle una ecografía confirmaron sus temores: eso que se movía en el vientre de la paciente era claramente un bebé.

Lo que en otro momento hubiera sido una gran noticia, no lo era ciertamente para Yanina y su marido en aquel. Los médicos -que le habían advertido que no debía quedar embarazada con el nuevo tratamiento- le explicaron el serio riesgo que implicaba la situación tanto para ella como para su bebé. Y es que al no haber estudios sobre los efectos secundarios de aquella medicación sobre un embarazo no había tampoco certezas de cómo podía resultar. Pese a todo ella estaba feliz por la noticia y resolvió seguir adelante. El martes de la semana pasada nació Mía Eluney, una gorda de 2,6 kilos cuyo nombre remite en mapuche lo que significa para sus mamá: un “regalo celestial”.

Al celebrarse hoy el Día de la Madre, El Día eligió compartir la historia de Yanina y Eluney, una entre tantas historias de abnegación y entrega que protagonizan a diario alrededor de mundo miles de mamás.

“No lo esperábamos; fue hermoso, era algo imposible para nosotros; porque no tenía que quedar embarazada ni era nuestra intención. Y bueno, vinimos a un control del trasplante y el doctor me dice: `vamos a hacer una ecografía´ porque me veía algo raro que se movía. Y ahí estaba la gorda. Tenía cuatro meses cuando nos enteramos y nos llenó de miedo pero también de felicidad”, cuenta Yanina junto a sus médicos del Hospital Español.

Una entre ocho hermanos de una familia humilde de Trenque Lauquen, la vida ha sido muy dura para Yanina desde que nació. Ya a los tres meses comenzó a hincharse a sufrir problemas renales, un cuadro que obligó a trasladarla al Hospital de Niños de La Plata donde le diagnosticaron Síndrome Urémico Hemolítico. A eso le siguió un año de diálisis peritoneal y una insuficiencia renal terminal que a sus 11 años la obligó a someterse a un trasplante de riñón.

“A Yanina la venía siguiendo yo en los últimos meses. Se le había aclarado en el caso de pacientes en su situación no era conveniente el embarazo. Básicamente porque están expuestos a un tratamiento de inmunosupresión que no se sabe qué consecuencias puede trae sobre el embarazo y el bebé. De ahí que en su momento se le indicó que consultara con su ginecólogo para hablar del tema de la anticoncepción. Pero bueno, falló”, cuenta Adrián Bologna, médico del Área de Trasplante Renal del Hospital Español.

“Lo que pasó es que venia con otro remedio que ya después empezó a rechazarlo el riñón. Así que me lo cambiaron por otro que se ve que me revolucionó las hormonas; y quedé embarazada. Una obvio se da cuenta pero yo no me quería hacer ilusiones. Lo sospechábamos pero ni siquiera lo habíamos comentado entre nosotros porque no me quería hacer ilusiones. Cuando me hicieron la ecografía y estaba de cuatro meses me morí de felicidad”, cuenta Yanina junto a su marido, Cristian Cejas, que trabaja como encargado en una fabrica de vigas de hormigón.

“Yanina cumplía todos los criterios para quedar embarazada, salvo uno. Tenía una función renal normal, no había tenido en los últimos seis meses rechazos del órgano trasplantado y su ecografía de control había dado bien. El único problema era que estaba usando un inmunosupresor que no estaba probado en embarazo, por lo que se le había recomendado evitar esa situación. A pesar de que eran conscientes de las posibles complicaciones (el riesgo de que su bebé naciera prematuro o de bajo peso, que pudiera sufrir un retardo del crecimiento intrauterino, que ella tuviera alguna complicación de su función renal, hipertensión o incluso la falla de su riñón) estaba muy entusiasmada con la noticia de que iba a ser mamá. Después de todo lo que la había golpeado la vida desde muy chiquita, este regalo que les daba ahora era para ella y su marido una bendición”, cuenta Pablo Pelinsky, ginecólogo del Hospital Español, quien el martes de la semana pasada, en una cesárea, trajo al mundo a Mía Eluney.