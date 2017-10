Wilkerson y Nazione, las apuestas made in USA del Lobo para la Liga Argentina

Los estadounidenses visitaron el diario y se mostraron ilusionados por el desafío albiazul

Por LAUTARO SEGURA

ENTREVISTA

Las grandes apuestas de Gimnasia para la temporada de Liga Argentina de Básquet (ex TNA) que está por comenzar tienen nombre y apellido: Howard Wilkerson y Brandon Nazione. Ambos nacieron en Estados Unidos y son los extranjeros que la dirigencia albiazul espera que le den un plus al equipo conducido César Adriani. “El objetivo es ascender a la Liga Nacional”, aseguraron los dos en diálogo con este medio.

Ambos llegaron a a redacción de este diario acompañados por un colaborador del departamento de básquet, quién los ayuda a manejarse en la ciudad en sus primeras semanas.

Wilkerson (34 años) jugó en varios países, pero sus últimos pasos fueron en Uruguay y Argentino. algo que dejó evidenciado ya que trajo consigo un termo y un mate bajo el brazo al mejor estilo uruguayo. “Me encanta, me acostumbré desde que llegué a Uruguay”, aseguró hablando un español más que entendible. Nazione (23 años), en cambio), está viviendo su primera experiencia por estas tierras y aún solamente se comunica en inglés. “A él todavía no le gusta el mate, le parece feo”, acota entre risas Howard.

- ¿Cómo se sienten en sus primeras semanas en Gimnasia?

- (Wilkerson) Me siento muy bien con el equipo y el club. Lo conozco el plantel porque en los últimos dos años jugué contra ellos y sé el potencial que tienen. La verdad que me siento muy cómodo y todos me han hecho sentir muy bien desde que llegué.

- (Nazione) Yo también me siento bien en el club. Me fui adaptando a la ciudad y el equipo estos días, veo cosas interesantes adentro de la cancha pensando en el torneo. Estoy cómodo y espero poder dar lo mejor de mí como jugador.

- ¿Por qué eligieron a Gimnasia y cómo les surgió dicha posibilidad?

- (Wilkerson) No tenía idea en dónde iba a seguir, en un principio pensé que iba a seguir en Atenas de Patagones, pero finalmente no pasó. Entonces mi representante me dio una lista de posibles clubes y elegí a Gimnasia porque lo conozco, lo admiré por como jugaba, y me pareció una gran posibilidad poder vestir esta camiseta. Me gusta los jugadores que tiene y el técnico es bueno.

- (Nazione) Vengo de jugar en Alemania en mi primera experiencia como profesional y quería dar un salto a una liga más competitiva, más física, y Gimnasia apareció a través de mi representante y lo elegí tras constatar que era un buen equipo y que yo podía dar una mano como ellos a mi en mi carrera.

- ¿Cómo se iniciaron en este deporte y cuándo decidieron emigrar a otros países?

- (Wilkerson) Jugué en varios países y el básquet en Estados Unidos es totalmente diferente. Allá si no jugás en NBA es difícil después ser profesional, entonces tomé la decisión de mirar hacia otros lados. Pasé por Europa y sin dudas que es mucho mejor para mi el básquet en Sudamérica, es más como en mi país, se corre más y es más físico. Además se usa mucho más la táctica y los detalles en los partidos.

- (Nazione) Cuando terminé la Universidad quería jugar básquet profesional y sabía lo difícil que era hacerlo allá, y por eso decidí irme a Alemania. Lo tomé como una experiencia de vida, pero ahora me vino acá para subir un escalón más en mi carrera. Mi idea es poder potenciarme y seguir escalando, aún soy joven y tengo mucho por aprender como jugador.

- ¿Qué mensaje le pueden dejar a los hinchas de Gimnasia en la previa de la Liga Argentina?

- (Wilkerson) Les puedo decir que mi objetivo es subir a la Liga Nacional. Creo que con este equipo y con nuestra confianza podemos conseguir esa meta. Este año podemos pelear hasta el final, a pesar de saber que es un torneo duro ya que lo jugué en las últimas temporadas. En años anteriores Gimnasia le costó los primeros meses, pero creo que ahora nos estamos formando bien desde un principio.

- (Nazione) Los fans deberían estar sin dudas ilusionados, vengo viendo algunos partidos tanto de esta liga como de la Liga Nacional y creo que como viene entrenando el equipo deberíamos estar peleando en los primeros lugares. No va a ser fácil, pero ojalá que pueda ayudar al equipo a lograrlo que es el objetivo que tenemos todos y para el que llegamos al club.