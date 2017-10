San Luis jugó el mejor rugby del año y consiguió oxígeno

El azulgrana goleó a CUBA por 40 a 17 y tiene al alcance de la mano la salvación

En el marco de la 20º fecha del URBA Top 12 San Luis jugó el mejor encuentro del año y vapuleó sin contemplaciones al escolta del torneo: CUBA, asestándole un lapidario 40 a 7 y jugando de a ratos un encuentro muy sólido, de alto vuelo, prácticamente sin fisuras.

Es que llamó poderosamente la atención la diferencia entre un equipo que de seguro disputará las finales del campeonato y otro que está penando por no descender; porque ayer en La Cumbre hubo un equipo que desde el kick off mismo fue una aplanadora ovalada; San Luis en base a una obtención sencilla y concreta aprovechó la gran diferencia que hicieron sus tres cuartos y cada vez que abrió la pelota, lastimó. Claro que antes su pack de forwards, hizo un trabajo de demolición que sorprendió al elenco visitante no dejándole nunca entrar en partido, por eso no extraño que Alan Oubiña después de una serie de fases en ataque rompiera la defensa cubana y anotara el primer try del partido que sumada a la conversión de Felipe Campodónico, empezó a inclinar la balanza desde muy temprano. Luego llegó el segundo try marista de la mano de Gastón Giménez, muy parecido al anterior de San Luis. Fue así que en solo una cuarta parte de partido, el elenco de nuestra ciudad empezó a resolver todo.

NO LO DEJO RESPIRAR

Y como sabiendo que CUBA no tenía que despertar en ningún momento, San Luis volvió a golpear esta vez de la mano de una de las grandes figuras del encuentro de ayer: Facundo Cúccolo que por el lado izquierdo del ataque aprovechó el quiebre Agustín Torello en ataque y con dos marcas encima, anotó el tercer try marista y le puso un manto de enorme justicia al marcador.

TODO SIGUIO IGUAL

El comienzo del periplo final mostró al conjunto de Villa de Mayo yendo al ataque por todos lados, intentando abrir espacios en la defensa marista que soportó ese asedio.

Pero San Luis encontró ayuda en un hecho de indisciplina, porque cuando parecía flaquear la defensa, un golpe de puño del segunda línea visitante Santiago Uriarte sobre la humanidad de Manuel Gnecco, dejó a CUBA con 14 por todo lo que quedaba del segundo tiempo y eso fue como una inyección de energía para el Marista.

Que en tres sucesivos ataques terminó de moldear la sinfonía que ayer sonó como en sus mejores tardes; porque los sendos tries de Cúccolo (su segundo de la tarde), el de Robertino Fileni y el de Mauro Aguilar, sirvieron para decretar una goleada realmente impensada ante uno de los animadores del torneo.

Lo cierto es que San Luis, realmente acuciado por el descenso, encontró ayer algo más que un triunfo, porque la derrota de Regatas ante Hindú le dio una luz de 8 puntos con diez aún en juego y máxime sabiendo que el próximo sábado enfrentará al ya descendido Atlético del Rosario en Plaza Jewell, buscando el triunfo que le dé la salvación final.