Festejó el Pincha

Estudiantes se quedó con el duelo platense del metropolitano de hockey masculino al imponerse a Universitario “B” 4 a 2, en Gonnet. En el partido, que tuvo como marco a la Zona Reubicación “B”, los goles albirrojos fueron señalados por Javier Fernnadez (2), Tomás Iglesias y Federico Salas; mientras Luciano Bellido anotó sendos tantos para la “U”.

A todo esto, en el otro cotejo de esta categoría, Santa Bárbara “B” goléo como visitante a Buenos Aires Christian School 9 a 1 con goles de Matías Vargas (3), Nahuel Cantaluppi, Iván Krasowski, Joaquín Garcia, Nicolás Cereceda, Fabricio Tierno y Manuel Pedroche.

Por el “Top 10” de Primera División, Santa Bárbara “A” igualó con Mitre 4 a 4, en City Bell, con goles de Juan Manuel Paolini, Sebastián Pinedo Ruiz, Lisandro y Sebatián Zocchi; mientras que Universitario “A” cayó de cayó de visita contra San Martín 3 a 2 con tantos de Marcelo Galland y Martín Garmendia por el Reubicación A-B.

En lo que respecta a las Damas, Gimnasia cayó como local, en cancha de Universitario, contra Universidad de Buenos Aires 8 a 4 (Agustina Anitori, Andrea Bello, Jimena Lazarte y Fiamma Lofeudo) por Reubicación E-F (Zona 3), mientras que San Luis “B” goleó a Los Andes “B” 4 a 1 (Ana Arauz -2-, Sofía Bottega y Greta Moretti) y Estudiantes “C” cayó con San Albano “B” 2 a 1 (María Eugenia Pla) por el Reubicación F (Zona 1).

SANTA “B”, POR EL ASCENSO

Entre tanto hoy -desde las 16- se jugará una nueva fecha de Damas. Santa Bárbara “B” buscará el ascenso a la Primera “B”, cuando visite a Liceo Naval; mientras que Universitario “A” será local de Hundú por el Reunicación B-C.

El resto de los partidos de los equipos platense, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera Divsión (Top 10): Santa Bárbara “A” vs Lomas. Reubicación C-D (Zona 1). Regatas Avellaneda vs Estudiantes “A”. Reubicación D-E (Zona 1): Universitario “B” vs Champagnat y Santa Bárbara “C” vs Banfield “B”.Reubicación D-E (Zona 2): GEBA “D” vs Universitario “B”. Reubicación E-F (Zona 2): Belgrano “C” vs Santa Bárbara “D”. Reubicación E-F (Zona 4): Centro Naval “B” vs San Luis “A”. Reubicación (Zona 4): Estudiantes “B” vs Monte Grande “C” y Santa Bárbara “E” vs Mitre “C”, en Everton (7 y 609).