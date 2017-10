Estrella cayó con Villa Lenci y Nueva Alianza alcanzó la punta

La Cebra no pudo sostener el envión y el albinegro aprovechó su chance para volver a lo más alto

Estrella de Berisso no pudo sostener el envión futbolístico de las últimas fechas y ayer resignó la posibilidad de ampliar su ventaja al frente de la tabla de posiciones, al perder ante Villa Lenci por 1-0, partido de la octava fecha del Clausura que se disputó en el barrio Altos de San Lorenzo. La única conquista del elenco “villero” fue obra de De Moura, a los 4 minutos de la parte complementaria.

El que salió bien parado en esta jornada fue Nueva Alianza, que después de reponerse de la derrota parcial ante San Martín (gol de Sinay), pudo darlo vuelta para terminar ganando por 2-1, con los goles de Clúa y Rufino.

De esta forma, el elenco del barrio El Retiro se subió a la punta, posición que comparte ahora con la Cebra, cumplida la octava fecha.

Los demás resultados de la jornada fueron los siguientes;

Fomento 4 (Mormann, Lafalce y Catena, en dos oportunidades), Brandsen 1 (Bidondo); Curuzú Cuatiá 1 (Patricio D´Uva), Villa Montoro 0 y CRISFA 1, Porteño 2.

Mañana completarán la octava fecha San Lorenzo de Villa Castells vs. CRIBA; Círculo Cultural Tolosano vs. Everton y la Plata FC. vs. ADIP.

Todos estos encuentros se pondrán en marcha a partir de las 16. La participación de los tres equipos platenses en el Torneo Federal B obligaron a reprogramar la jornada para mañana.