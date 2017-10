Detienen con éxtasis y marihuana al hijo de Lía Crucet

Fue anoche en un operativo durante una fiesta de música electrónica en Costa Salguero

Uno de los hijos de Lía Crucet, la popular cantante conocida como "Bomba Tucumana", fue detenido anoche por la policía porteña en el marco de un operativo antidrogas realizado durante una fiesta de música electrónica en el predio Costa Salguero.

Se trata de Ezequiel Salatino, de 20 años, el menor de los hijos de la cantante, al que le encontraron algunas pastillas de éxtasis y varios cigarrillos de marihuana luego de un show del DJ holandés Armin Van Buuren.

Al ser consultado por la prensa el padre del joven, Tony Salatino, sostuvo que "todavía no pude hablar con mi hijo, aún no llegó a casa, pero ya está libre. Tengo que hablar con él".

"Hablé con un principal en la comisaría y me dijeron que tenían que averiguar antecedentes y ahí lo liberaban. Yo pensé que era un porrito. Ojo, no lo digo como si un porrito no fuera nada…", agregó Salatino.

"No lo vi venir ni siquiera con una copita de más, por eso me sorprendió esto", dijo Salatino sobre su hijo, de quien negó que tuviera vinculación alguna con actividades sospechosas.

De acuerdo a los datos que hicieron trascender agentes de la Policía Metropolitana, Ezequiel Salatino llevaba consigo "cuatro pastillas amarillas, un tubo celeste y nueve cigarrillos armados de marihuana".

Junto a él fueron detenidos otros 19 jóvenes, quienes también fueron liberados luego de los procedimientos por averiguación de antecedente.