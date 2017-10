Sebastián Estevanez confesó que su escena más hot fue con Carolina Papaleo

Sebastián Estevanez es uno de los galanes más codiciado por los productores televisivos, cada novela que protagoniza se convierte en una máquina de generar rating, y por eso en Telefé no le sueltan la mano.

Sin embargo, detrás de cámara no todo paso por el éxito y los festejos, según hizo saber ayer en su visita a Susana Giménez.

Al ser consultado por la diva cuál fue su escena de sexo más picante, el actor recordó cuando lastimó a Carolina Papaleo durante el rodaje de un capítulo de la tira "Infieles" que se emitió en el 2003.

"Un capítulo de Infieles, tenía que apretarle las... (señala su pecho) y como yo soy amigo de ella no quería zarparme. Entonces ella me decía 'apretá, apretá que no pasa nada, es trabajo'", contó.

"Y de los nervios, porque no quería que ella sintiera que estaba jugueteando, le apreté muy fuerte y le quedaron moraditas porque estaban recién operadas", continuó.

En el momento Estevanez y Susana se lanzaron a carcajadas y rememorando la anécdota él lanzó con cariño: "Le mando un beso a Papaleo ¡Feliz día de la madre!"

"Cuando lo dije me sentí mal porque no sabía si era verdad. No me acuerdo si estaba operada pero le quedaron los deditos marcados", agregó el actor de "Golpe al Corazón", la novela que lo tiene como protagonista junto a Eleonora Wexler.