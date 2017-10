Vidal habló sobre el cruce entre CFK y Mirtha Legrand

La pelea entre Cristina Kirchner y Mirtha Legrand sumó en las últimas horas un nuevo capítulo al terciar nada menos que la gobernadora María Eugenia Vidal, quien claramente tomó partido por la conductora televisiva.

Como se recordará, días atrás la ex presidenta dio una entrevista radial a Isabel Vernacci que le preguntó por Susana Giménez y por la Chiqui, quienes por diversos motivos se negaron a entrevistarla en sus respectivos progamas.

Si bien Cristina no emitió respuestas sobre Susana, sí lo hizo en cuanto a Mirtha al afirmar que "es una mala persona", en razón de los dichos de la diva de los almuerzos hace unos años, cuando reprodujo una versión que indicaba que Néstor Kirchner no estaba en el ataúd al momento de su velatorio.

Sobre esta declaración Mirtha Legrand aprovechó ayer la emisión de su clásico almuerzo para afirmar que no eran palabras suyas sino que representaban lo que en ese momento decía "mucha gente".

Además Mirtha recogió el guante y, fiel a su estilo, respondió al calificativo que le endilgó la ex presidenta: "Usted no tiene derechos a decirme mala persona. Dijo que yo era mala persona. Ser mala persona es dejar un país como dejó el país, empobrecido. Un país con gente que ha robado por todos lados. No les alcanzaba la mano para robar, eso es ser mala persona señora", disparó la Chiqui.

Y agregó: "Por favor, me gustaría que me pida disculpas. Yo si algo no tengo es ser mala persona. Tengo muchos defectos, pero ser mala persona... ¡no lo soy, ni lo seré jamás!".

A su respuesta Mirtha sumó el apoyo de la gobernadora Vidal, que esta mañana fue consultada por el periodista Fabián Doman en su programa "Nosotros a la mañana" que se emite por El Trece.

"Después de haber ido tantas veces a su programa a lo largo de estos años, si hay algo que Mirtha no es, es una mala persona. Siendo una mujer grande da el ejemplo de profesionalismo todos los fines de semana y eso se lo reconocen todos los argentinos", sostuvo la mandataria bonaerense.

En una segunda intervención Vidal enfatizó que "lo que no hay dudas es que cuando terminó el gobierno de Cristina había un 30 % de pobreza, muchísima inflación y un montón de denuncias -algunas muy avanzadas- de corrupción".