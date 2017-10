Cristina deslizó un posible fraude y le salieron al cruce

| Publicado en Edición Impresa

“La transparencia de los comicios no está garantizada”, dijo ayer la ex presidenta Cristina Kirchner y en seguida le salieron al cruce, tanto del oficialismo como del peronismo disidente.

En ese sentido, anoche la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió al kirchnerismo que “no” transmita “mentiras” ni genere “miedos” sobre el resultado electoral de los comicios del próximo domingo 22 de octubre, y afirmó que “la verdad es una sola” y es “la justicia la que proclama el resultado electoral”.

“No transmitamos ni mentiras ni le generemos miedos a la gente. Ese es el proceso electoral, un proceso engorroso y arcaico pero que ellos no quisieron cambiar”, enfatizó Vidal en declaraciones al canal Todo Noticias (TN). En tanto, manifestó que “la verdad es una sola”, y precisó: “Es la Justicia la que proclama el resultado electoral. El kirchnerismo tiene la posibilidad de tener fiscales en sus mesas, en los centros de transferencia de votos, fiscales en el correo para ver todo el tiempo cómo avanzan los resultados”.

“Tienen la posibilidad de ir a la Justicia y reclamar que se abran todas las urnas sobre las que tengan duda. Sobre ese conteo definitivo es sobre el que la Justicia proclama quienes ganaron la elección”, sentenció.

De esta forma, Vidal respondió a la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, quien advirtió además que “no obtuvieron respuestas” sobre la demora en la carga de los datos en el escrutinio provisorio de las PASO.

También el candidato a senador del frente “1País” Sergio Massa acusó a su competidora Cristina Fernández de estar “abriendo el paraguas frente a una derrota” el próximo domingo, luego de que la ex presidenta afirmara que “no está garantizada” la transparencia en los comicios, y pidió a quienes votaron a Unidad Ciudadana en las primarias se inclinen por su postulación en las generales.

“Están abriendo el paraguas frente a una derrota”, apuntó Massa al ser consultado sobre los dichos de la ex presidenta. En tanto, pidió “al que votó a Unidad Ciudadana” que “no” permitan que los “usen” con el voto, al afirmar que los candidatos kirchneristas “necesitan protegerse con fueros” mientras que los postulantes de su espacio “no tienen causas”.

“Nosotros vamos a proteger a los laburantes, no a defendernos en tribunales. Miremos no solo a la señora de Kirchner, miremos la lista de diputados. (El ex gobernador bonaerense, Daniel) Scioli necesita fueros”, apuntó el tigrense, en declaraciones al canal América TV.

Mientras el tambien candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por Cumplir Florencio Randazzo, contrariamente a lo expresado por Cristina, resaltó la confiabilidad del sistema electoral, ya que, según remarcó, “ha permitido la alternancia de gobiernos”.

“Soy coherente. Siempre confié y sigo confiando en el sistema electoral, cuando se gana o cuando se pierde. Si se empieza a deslegitimar el origen de los dirigentes porque teme un resultado adverso, estamos en problemas como sociedad”, completó.