Los padres de Micaela: "No estamos conformes con la condena que le dieron a Pavón"

Los progenitores de la joven víctima de femicidio en Entre Ríos rechazaron la sentencia que recibió quien finalmente fue condenado por "encubrimiento agravado" y no como participante del crimen

Los padres de la joven Micaela García manifestaron esta mañana que "no" están conformes con la condena a cinco años de prisión por encubrimiento que recibió Néstor Pavón, quien había sido acusado de la violación y homicidio de su hija junto a Sebastián Wagner.

"No estamos conformes, no nos vamos bien, parcialmente sí, pero no es lo que esperábamos, tendremos que analizarlo" con los abogados, sostuvo Andrea Lescano, la madre de Micaela García, tras la lectura del fallo, en referencia a la pena por encubrimiento que recibió Pavón, quien había llegado al juicio imputado de los mismos delitos que Wagner, que recibió una condena a prisión perpetua.

Por su parte, Néstor García, el padre de la víctima, aseguró que están "seguros de la inocencia de (Gabriel) Otero", quien estaba sospechado de encubrimiento, pero fue absuelto por el tribunal de Gualeguay que esta mañana difundió el fallo.