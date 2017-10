La lista negra del casamiento de Dalma Maradona generó polémica

"A mí lo que me importa es tener una fiesta en paz, poder estar contenta sin estar pendiente de nada que no tenga que ver conmigo o con mi pareja", afirmó Dalma Maradona en una entrevista que le realizaron en televisión.

Hace pocos días que se dio a conocer la noticia del casamiento de la hija del Diez con su novio, Andrés Caldarelli, y ya comenzaron los primeros escándalos en torno a la boda.

La primera 'baja' la confirmó su mamá, Claudia Villafañe, que aseguró que su pareja, Jorge Taiana, no iba a ser parte del festejo.

"La gente con la que no me llevo bien no viene", aseguró Dalma con dureza. Preguntada por si la novia de su padre, Rocío Oliva, iba a estar invitada a la ceremonia, la joven aclaró: "Obvio que no. ¿Me estás jodiendo? Tiene una denuncia hecha por mí, no puede ir porque no puede entrar por la perimetral".

La futura esposa de Caldarelli también descartó invitar a Verónica Ojeda -ex pareja de su papá-, como también a su medio hermano, Dieguito Fernando.