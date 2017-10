"Qué caviar, qué champagne!", celebró Carrió el pedido de detención de De Vido

"Se están yendo", dijo la candidata a diputada por Cambiemos

La primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Vamos Juntos, Elisa Carrió, celebró hoy la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar que se pida el desafuero "inmediato" y posterior detención del ex ministro y actual diputado nacional Julio de Vido en la causa por Yacimiento Carbonífero Río Turbio, y llamó a votar este domingo "en contra de las patotas, las prepotencias y los ladrones".

"¡Qué caviar, qué champagne!", exclamó Carrió en su discurso en el marco del acto de cierre de la campaña porteña del oficialismo, en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, que encabezó el presidente Mauricio Macri.

En ese marco, Carrió llamó a votar este domingo "en contra de las patotas y las prepotencias" y "en contra de ladrones" y dijo que los ex funcionarios De Vido y Aníbal Fernández "se están yendo", en medio de silbidos de los presentes en el acto.

La líder de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos se refirió de esta manera a la decisión de la Cámara Federal porteña, que ordenó esta mañana al juez federal Luis Rodríguez pedir "el inmediato" desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados y detenerlo en el marco de la causa en la que se lo investiga por un multimillonario fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El Tribunal de Apelaciones dispuso que el juez del caso, Luis Rodríguez, proceda a la "inmediata formalización" del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación para luego cumplir con la orden de detención en su contra, según el fallo de la Sala II del tribunal.

Momentos después, en el marco del acto en Ferro, Carrió dijo: "La Cámara acaba de ordenar la detención de De Vido. Ahhhh.... qué caviar, qué champagne".

En ese contexto, la diputada y candidata a renovar su banca por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires recordó cuando, en 2004, dijo que el ex ministro kirchnerista "era el cajero, el centro del sistema".

"De Vido me decía que yo afectaba su prestigio y dijo 'detengan a Carrió' y yo ya tenía el vestido a rayas porque me iba encontrar con Giselle Rímolo que estaba presa. No sé quién ayudó... (Joaquín) Morales Sola y otros, y no fui detenida. Es una experiencia que me falta, en ningún monasterio ni cárcel me quieren adentro", sostuvo jocosa.

En su discurso electoral, a cinco días de las elecciones, Carrió también se refirió a la situación de Aníbal Fernández, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa que revela conexiones societarias entre familiares y ex colaboradores suyos.

"Aníbal 'too much'. Gracias la Unidad de Información Financiera (UIF) y a todas las instituciones que están dando información", dijo Carrió.