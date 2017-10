Marcelo Tinelli calificó de "actriz frustrada" a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner sigue brindando entrevistas y hoy decidió sentarse a la mesa con Gerardo Rozín en Morfi, programa emitido por Telefé.

La ex mandataria habló de la campaña, el caso Nisman y el recuerdo de Néstor Kirchner, entre otros temas.

Al ser consultada sobre cómo se veía en cinco años, Cristina no pudo contener las lágrimas.

"No sé. Desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá. Así que no sé qué pasará dentro de cinco años, si se acaba el mundo, qué se yo, tanto loco suelto. No tengo comprada la vida, aprendí eso", explicó.

Marcelo Tinelli, al parecer, seguía atento la entrevista y publicó en su cuenta de Twitter: "Es una actriz frustrada @cfkargentina".