Para De Vido el fallo que pide su desafuero y detención "es una vergüenza"

"Es el cierre perfecto para la campaña de Cambiemos" dijo el ex Ministro de Planificación

El diputado nacional y ex ministro kirchnerista Julio De Vido calificó hoy como "vergonzoso" al fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que pidió su desafuero y detención, y lo consideró como "el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos".

"Esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar, como cuando me quisieron expulsar", expresó el ex funcionario a través de su cuenta de Twitter. Precisó que "se trata de una campaña que comenzó con el pedido del fiscal (Carlos) Stornelli y concluye hoy con esta resolución", y deslizó que "no puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el Presidente iniciara su acto de cierre en Ferro".

"Como siempre, detrás de esto está Macri y sus mandantes: Magnetto (Clarín), Saguier (La Nación) y alguna embajada; con el objetivo de amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de Macri", apuntó De Vido.

"También quieren desprestigiar a quienes terminamos Atucha II, Yacyretá, interconectamos al país, construimos 3 mil kilómetros de autopistas, pusimos en órbita dos satélites nacionales, ampliamos gasoductos, hicimos un plan de medicina nuclear, construimos hospitales, llevamos agua y cloacas a 10 millones de argentinos, implementamos la televisión digital, entre muchos otros logros", enumeró.

Aclaró que en el caso de Yacimeintos Carboniferos Rio Turbio (causa de la que derivó el pedido de desafuero), su gobierno "recuperó la mina con cuatro frentes largos nuevos, tuneleras y la usina térmica de 240 MW, paralizada por esta gestión". "El fallo pide mi detención por la presunta 'influencia' que podría tener para 'entorpecer' la investigación", remarcó De Vido.

Y agregó "Mi influencia es tan grande que, como presidente de la Comisión de Energía, este año logré la aprobación de dos proyectos por unanimidad". En ese sentido, detalló que los proyectos fueron, "uno para usuarios electrodependientes y, otro, para desarrollo de Energía Distribuida, votados también por los diputados del PRO y la UCR".

En tanto para la defensa de De Vido, el fallo de la Cámara es "oportunista" y "sospechosamente dedicado al poder de turno" .

Así lo sostuvo Maximiliano Rusconi, abogado del ex ministro kirchnerista Julio De Vido, que calificó hoy el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la detención de su defendido como "oportunista" y "sospechosamente dedicado al poder de turno".

El letrado aseguró que apelará el fallo ante la Cámara de Casación, y sostuvo que se trata de "una resolución técnicamente inaceptable, oportunista y violatoria del estado de derecho".

"La resolución es inaceptable porque alguno de los camaristas (Martín Irurzun) estaba recusado por temor de parcialidad y ese trámite aún no concluyó. En segundo lugar es inaceptable que la cámara le ordene al juez fallar en contra de su criterio", sostuvo Rusconi.