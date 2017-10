“Es una relación de amor, en la que trasciende el género y el sexo”

Guido Süller habló de su compromiso con Tomasito, su “ex” hijo

La semana pasada, Guido Süller le pidió matrimonio a Tomasito en la televisión, un hecho que causó gran revuelo, sobre todo, porque el mediático hermano de Silvia siempre dijo que el joven era su hijo.

“Se armó un lío bárbaro con el compromiso. Yo obro por impulso y me olvido que están las cámaras adelante, pero doy la cara como siempre”, aseguró ayer el ex comisario de abordo, y se explayó: “La relación comenzó conmigo sintiéndome como un padre, dándole amor como si fuera un hijo. Me hice un ADN y dio negativo, la relación continuó. Es una relación de amor, trasciende el género y el sexo. El compromiso que le dije en cámara es comprometerse a recorrer un camino juntos, a no estar solos”,

Y continuó: “A veces la soledad, en un extremo, duele. Hace algunos años estoy solo. La declaración fue ‘¿querés acompañarme a vivir la ruta de mi vida juntos?’. Eso no quiere decir que seamos pareja ni tengamos sexo. El ofrecimiento es compartir una vida juntos como compañeros de vida. Es raro porque nadie actúa de esta manera”.