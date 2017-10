Nicole Kidman y una aclaración que oscureció

La actriz se refirió al beso que le dio a su compañero en la entrega de los Emmy, frente a su marido

Nicole Kidman fue una de las grandes protagonistas de la última entrega de los premios Emmy, al quedarse con el lauro a la mejor actriz por su participación en la serie “Big Little Lies”. Pero esta consagración no fue tan comentada como la escena que provocó cuando besó a su compañero de reparto Alexander Skarsgard con un beso en la boca delante de su marido, el músico Keith Urban, quien siguió aplaudiendo como si nada.

No es la primera vez que la actriz es comidilla para los programas y tabloides de chimentos internacionales. En la última entrega de los Oscar, por ejemplo, generó una catarata de memes y comentarios por su extraña forma de aplaudir, y que muchos se animaron a catalogar como el método foca.

Lo cierto es que ahora, Kidman, fue por más. Y cuando su compañero de elenco se encaminaba al escenario a recibir su estatuilla, ella lo paró, le agarró la cara con sus manos y le estampó un beso que llamó la atención de propios ajenos, sobre todo, porque su pareja estaba al lado.

Y este fin de semana, la ex pareja de Tom Cruise fue al programa de Graham Norton y el filoso conductor trajo al presente la anécdota, y Kidman intentó explicar...

“Tengo un marido increíble, comprensivo y espléndido al que amo más que a nada en el mundo. Le di un beso de felicitación a Alex, es como un maniquí”

“¡Oh, Graham, eres un provocador! ¿Por qué enseñas eso?”, dijo la bella rubia, mientras Graham le mostraba la imagen del polémico beso.

“Es un momento adorable de la celebración”, le respondió Norton, a lo que Kidman respondió: “¡También besé a mi marido!”. Y Bryan Cranston, que también estuvo invitado al envío, se acordó de rememorar que Urban “lo aplaudió”.

La explicación de Kidman no pareció suficiente y tuvo que salir en defensa de su matrimonio. “No lo has entendido. He hecho de todo con Alex”, dijo en referencia a las escenas de sexo de la pareja en “Big Little Lies”. “Lo vimos”, le aclaró Norton.

“Tengo un marido increíble, comprensivo y espléndido al que amo más que a nada en el mundo. Le di un beso de felicitación a Alex, es como un maniquí”, agregó.

“¿Un maniquí?”, le retrucaron los invitados, entre los que también se encontraba Colin Farrell.

“Bueno, no me refiero a un maniquí”, dijo la blonda, ruborizada, y quiso dar por acabado el tema con un contundente “bueno, ya he terminado”.

Esta semana, Nicole le robó protagonismo a la bella y joven Emma Stone, al coincidir en la avant premiere de “The Killing of a Sacred Deer”, en Londres. Los flashes se inclinaron por la experimentada intérprete, quien lució un vestido largo hasta los pies, con escote palabra de honor y de color plateado que dejó a todo el mundo con la boca abierta.