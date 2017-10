El año del Rey del Terror

Stephen King nunca se fue, pero este año acaparó el cine y la televisión como nunca antes

| Publicado en Edición Impresa

Stephen King es, como su apellido indica, todo un rey del miedo y la ciencia ficción. A sus recientes 70 años, aquel que nos deslumbró con “The Shining”, nos hizo navegar entre el susto y la compasión hacia “Carrie”, nos atrapó en la niebla con “The Mist”, y personificó nuestros temores a través de Pennywise en “It”, aún ostenta la corona del misterio.

Así lo demuestra, tanto con su continuidad en las librerías y en la gran pantalla, como en su adaptabilidad a las nuevas plataformas de contenido filmográfico: el prolífico escritor “pasó de moda” durante algunos años (aunque nunca se fue del todo de las pantallas) pero este año regresó con furia, siendo su obra adaptada para tres series y cinco películas.

“It”, claro, es el emblema de su regreso triunfal a los medios, en un año donde también se adaptó uno de sus trabajos más importantes, “La Torre Oscura”, sin tanto éxito (aunque de todos modos se está realizando una precuela sobre la saga libresca para televisión). Además, King acaba de estrenar en Netflix “El juego de Gerald”, y el 22 de octubre llegará a esa pantalla on demand “1922”, película también basada en su trabajo.

En cuando a series de tevé, el medio más adecuado para retratar las historias expansivas de King, este año ya se estrenaron “The Mist” (Netflix) y la aplaudida “Mr. Mercedes” (no se vio en Argentina), a la espera de “Castle Rock” (se verá por Hulu, que no llega al país) y, claro, “Stranger Things”, que, como definiera Axel Kuschevatzky, es un cover no autorizado de King.

EL AÑO DEL REY

Ha sido el año del Rey en cuanto a adaptaciones, aunque en rigor la relación entre King y la industria audiovisual siempre fue más que prolífica. Escritor desde pequeño, los problemas de alcoholismo que sufrió durante toda una década le inspiraron para algunos de sus personajes, como el célebre Jack Torrance de “El Resplandor” (“The Shining”), que se convertiría en su primer exitazo hollywoodense. Pero la adaptación que Stanley Kubrick hizo de la novela en 1980 no ha sido el único éxito de taquilla de Stephen King. de “It”, cuya versión de 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace, ha sido recientemente readaptada por el director argentino Andrés Muschietti, ha supuesto un éxito rotundo: 480 millones de dólares recaudados en las taquillas de todo el mundo, 260 de ellos en Estados Unidos, lo que la convierte en la película de terror más taquillera de la historia en este país.

“Me encanta la mujer del cuadro, hizo que me cagara en los pantalones”, confesó Stephen King sobre una de las escenas de este “remake”, según desveló la productora y hermana del director, Bárbara Muschietti, al medio “Collider”. El novelista admitió también que “tenía esperanzas en la película, pero no estaba preparado para que fuera tan buena”, en declaraciones recogidas por “Bloody Disgusting”.

Y Pennywise o Jack no son los únicos personajes del rey del terror que han dado el salto de las páginas al celuloide. “Carrie” (1976), y “remakes” para televisión y cine en 2002 y 2013, representa otra de las películas más famosas que han nacido de una obra de King. A ellas se suman otros filmes conocidos como “Children of the Corn” (1984 y un “remake” televisivo en 2009), “The Shawshank Redemption” (1994), “The Green Mile” (1999), “Secret Window” (2004), “The Mist” (2007), “1408” (2007), “Under the Dome” (2013, serie de televisión) o “La Torre Oscura” (2017).

MILLENIAL KING

Toda la obra de Stephen King, y sus consecuentes adaptaciones para el cine y la televisión, están influenciadas por sus experiencias personales y su visión del mundo. En concreto, las publicaciones más tardías, en torno al 2000, contienen imágenes inspiradas en el accidente automovilístico que el autor sufrió en 1999.

Y es que Stephen King, que en 2003 fue galardonado con el National Book Awards, ha traspasado la barrera generacional. Su éxito sigue latiendo en plena era “millennial”. De hecho, está tan conectado a las redes sociales, que incluso ha tenido recientemente un enfrentamiento con Donald Trump en Twitter que ha desembocado en un bloqueo hacia el escritor por parte del presidente estadounidense.

“Nuestro presidente idiota parece haber confundido lo que es ‘políticamente correcto’ con lo que es ‘inconstitucional’”, escribió King a tenor de la opinión de Trump acerca de la modificación de su veto a los musulmanes en los Estados Unidos. Cuando King comunicó el bloqueo que había sufrido, J.K Rowling, la autora de la saga “Harry Potter”, salió en su apoyo tuiteando lo siguiente: “Yo aún tengo acceso. Te los enviaré a través de DM”.