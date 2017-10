Materia oscura

Entra en competencia “Adiós entusiasmo”, un filme que pone la lupa sobre las relaciones familiares

Margarita, la matriarca de una familia compuesta por tres jóvenes mujeres y un varoncito de 10 años, está encerrada en su cuarto. Los motivos son desconocidos para el espectador de “Adiós entusiasmo”, ópera prima del colombiano Vladimir Durán que se mostrará mañana (a las 21 en el Cinema Paradiso) en el marco del 13º Festifreak: la audiencia se interna en el universo íntimo de esa familia imaginando primero razones para ese orden misterioso y religioso, ese encierro autoimpuesto, para lenta y claustrofóbicamente sumergirse en la toma de conciencia de que las leyes tácitas que rigen esa casa del barrio porteño de Monserrat no difieren demasiado de las leyes que rigen cualquier orden familiar.

La particular construcción de este universo, con Rosario Bléfari vociferando órdenes, quejas y sugerentes frases del otro lado de una puerta a sus hijos, encarnados por Mariel Fernández, Laila Maltz, Martina Juncadella y Camilo Castiglione, nació de una idea del coguionista del filme, el brasileño Sacha Amaral, quien llevó el “dispositivo” de la madre fuera de cámara, con algunas bases en su propia biografía a un taller dictado por Romina Paula y Cynthia Edul, donde Durán lo convenció de filmarlo y Amaral terminó empujándolo a convertirse en director: ambos reescribieron el guión para convertirlo en largometraje y a partir de allí el director comenzó a trabajar el texto con los actores con los que trabajó en la Escuela de Nora Moseinco.

EL METODO

La profesora del equipo de actores, cuenta Durán, “insiste mucho en que se conecte con sus propios impulsos más que con la psicología del personaje. Dejar entrar el accidente, el accidente es muy importante para mi en arte”: un método que prioriza la improvisación, pero “cuando no hay improvisación se busca que no esté por delante un actor que sabe el parlamento, sino un actor que está conectando con el presente, y al que el parlamento o las acciones que tiene que hacer le llegan como parte de ese presente”.

“La película cuenta doce horas de una familia. Con los actores buscamos hacerlo desde un sistema de investigación en rodaje; permitirnos desvíos y cierta porosidad en las relaciones entre personas de un mismo universo”, explica Durán sobre la forma que tomó el rodaje de “Adiós entusiasmo”.

LAS LEYES

“Porque pienso en la familia como esa cosa cerrada en donde se despliegan como raíces bajo tierra unas leyes propias y no dichas de intercambio emocional. Quise explorar la particularidad de un universo familiar y su lógica desfasada”, agrega el director, a quien le “interesa la familia como ese lugar en el que se establecen leyes subterráneas de intercambio emocional”.

Leyes que como afirma Axel al inicio del filme respecto a la materia oscura “es algo que está, pero que no se ve”. “Leyes que no se nombran pero se van esparciendo como raíces que atraviesan cualquier limite íntimo. Esto fue lo que me propuse explorar y lo quise hacer apoyándome en lo actoral, en una dinámica de investigación en rodaje. Quería que esas leyes fueran solo una intuición lúdica y nos excedieran tanto a mi como a los actores, como le exceden a cualquier miembro de una familia”, agrega el cineasta.

Así, la persecución del presente puro a través de la actuación se entrelaza con la narrativa del filme, que no busca no dar explicaciones de su dispositivo, y no explora la psicología que llevó a los personajes, particularmente a Margarita, la madre encerrada y atravesando un innominado tratamiento, a encerrarse.

“Había algo del dispositivo que no queríamos que se pusiera al frente: queríamos que el tema de lo que le pasa a la familia no fuera lo importante”, dice Durán, sino un disparador “para hablar de las relaciones humanas”. “Nadie, ni las familias más disfuncionales, ni las funcionales que no creo que existan, están nombrado todo el tiempo su drama: cuando uno ve personajes que nombran su drama, ahí se convierte más en un cliché”, afirma el realizador colombiano que realizó sus estudios en la Universidad del Cine porteña.

La cinta asoma así sin solución “terapéutica” posible: los personajes no transitan un crecimiento personal que los lleve poner fin a la particular situación que viven de manera catártica, sino que habitan ese universo de leyes que los atraviesan y que no analizan, que no cuestionan. Leyes dictadas desde el fuera de cámara por mamá, enferma, privada de contacto físico con el mundo, pero cuyo dominio de la dinámica familiar no es para nada disminuida por el aislamiento.

“Una voz sin cuerpo toma mucho más potencia”, explica Durán sobre el efecto casi omnipresente de la madre ausente de la pantalla, “a la vez titiritera y títere”, cuya fantasmal presencia en forma de sonido alimenta el enigma y la incertidumbre, mostrando la punta del iceberg acorde a la particular manera de entender el arte para Durán: “Me gusta trabajar con una materia más maleable, con los actores, en la escritura... no me siento cómodo con cerrar, no quiero entender yo todo, y menos que el espectador entienda todo”.