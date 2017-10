La parejita sigue mostrando señales de dificultades: en el Día de la Madre, el delantero no dedicó ningún mensaje a la botirreina; ella hace días no publica fotos juntos

Nada es más descorazonante que decir “te amo” y que del otro lado vuelva el silencio: uno expone sus sentimientos, desnuda el alma, y recibe del otro lado un baldazo de agua helada digna de un desafío de YouTube. Y para colmo, Wanda no lo hizo cara a cara, sino que se expuso en la esfera más pública de todas: en Twitter, la botinera número uno le escribió a su marido (y representado) Mauro Icardi “you love me?” (“¿me amás?”)... y el delantero de Inter hizo atroz silencio.

El tuit data de hace un par de semanas, pero resurge ahora luego de que Icardi, habitual “posteador” en las redes sociales, no dedicara ni siquiera un mensajito a la mamá de sus dos criaturas en el Día de la Madre, alimentando rumores de crisis.

¿Hay problemas en el paraíso? Las versiones comenzaron cuando se viralizó un video donde Wanda intentaba abrazar a Mauro en un evento público, y el delantero le corría la cara con un gesto de desagrado. Podría ser, claro, una peleíta conyugal como la que cualquiera atraviesa, pero, alimentado por el tuit (que la rubia, pobre, borró) se convirtió en evidencia de una grieta abriéndose entre ambos.

SILENCIO DE RADIO

Y el Día de la Madre aumentó las sospechas: Mauro no dedicó ninguno de sus habituales mensajes melosos para Wanda, y Nara no mostró imágenes en su codiciada cuenta de Instagram junto a los regalos que debe haber recibido, siempre fastuosas muestras de amor en forma de costosas carteras, joyas y hasta autos.

Más que llamativo, más aún si se tiene en cuenta que la última foto de ambos, juntos, en Instagram, data de la semana pasada, cuando ambos volaron de regreso de Argentina tras la participación del delantero en la serie final de las Eliminatorias para Rusia 2018: desde entonces, Mauro publicó fotos del “nuevo integrante” de la familia (¡un perro!) y de sus partidos con el Inter. Fuerte. La última foto de Wanda con Icardi, en tanto, data del 7 de octubre, demasiado para la rubia que suele revelar el minuto a minuto de su intimidad (o de la intimidad idílica que construye a través de las redes sociales, con gran habilidad empresarial): aquella foto, firmada con el epígrafe “cada mujer tiene al hombre que se merece”, asomaba como una respuesta a los rumores de ruptura, pero desde entonces los gestos 2.0 de ambos solo parecen confirmar la crisis.

LAS RAZONES

Pero, ¿por qué la distancia entre una dupla que parecía a prueba de fuego? La hipótesis más fuerte señala que la mujer de Icardi, una estrella en Italia, modelo, representante u convertida recientemente en escritora (su primer libro, de reciente publicación, se tituló “Campione in campo e nella vita” - Campeón en el campo y en la vida-, y habla sobre el fútbol, los valores y los niños y es “mamá full time”), quiere continuar ampliando sus horizontes y comenzará a trabajar como actriz en una película.

Mauro, a diferencia de Maxi López, ex de la botirreina, siempre apoyó los deseos de emprendedora de su mujer, pero su convocatoria para el filme no le cayó nada bien. ¿Por qué? Simple: el rodaje del filme (que no tendrá fines comerciales sino benéficos) tendrá lugar entre mayo y junio de 2018, es decir, entre las vacaciones de Mauro al finalizar la temporada ¡y el Mundial! Al parecer, el delantero apoya a la rubia, siempre y cuando los planes de la blonda no interfieran con su carrera: así deslizó la propia Wanda. “Mauro está de acuerdo en que haga todo, siempre y cuando siga priorizando seguir su carrera. Sigo trabajando (para él), me levanto a las seis de la mañana y trabajo para él”, deslizó Wanda en Infama, mientras negaba la crisis, la semana pasada...