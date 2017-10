La verdad sobre la salud de Shumacher, eje de una dura polémica

Una vez más se produjeron declaraciones que apuntan al verdadero estado de salud de Michael Schumacher después del accidenete sufrido hace cuatro años.

Ahora quien se preguntó acerca del tema en declaraciones a un diario alemán es Willy Weber, ex manager del múltiple campeón de la Fórmula 1.

"Me parece muy desafortunado que los fanáticos de Michael no sepan nada sobre su estado de salud. ¿Por qué no se les dice la verdad?", tiró el ex colaborador del corredor.

La decisión de la familia del piloto de impedir cualquier filtración de información es la que ha provocado un enorme debate, ahora alimentado por nuevas declaraciones.

Según Weber cientos de miles se aficionados en todo el mundo desean saber cómo está verdaderamente Schumacher después del accidente sufrido mientras esquiaba el 29 de diciembre de 2013.

Desde ese entonces el ex volante de Ferrari permanece recluido junto a su familia en absoluto hermetismo. Michael sufrió una seria lesión en la cabeza que lo mantuvo seis meses en estado de coma.