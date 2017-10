Siguen los problemas para Tevez: se demoraría el retorno

No ha sido un buen año para Carlos Tevez a quien no se le cumplieron las expectativas en China por lesiones, una adaptación que costó más de lo pensado y una campaña de su equipo que no fue la esperada.

Ahora acaba de sumarse otro problema. El Apache tenía pensado volver a la Argentina a principio de noviembre pero a raíz de la postergación de algunas fechas en el fútbol chino deberá quedarse para cumplir esos compromisos.

Es que las finales de la Copa de China fueron programas para el 18 y el 25 de noviembre, algo que postergaría el retorno del ídolo boquense.

Pero hay más problemas para Tevez. Su equipo debería afrontar encuentros por la Copa de Asia que están programados para el 3 y el 9 de diciembre.

La actuación del Apache, en medio de lesiones y una adaptación poco feliz no respondió a la millonaria inversión del club chino que se lo llevó de Boca.