Bailando: Laurita Fernández y Fede Bal intentaron innovar y el jurado los destrozó

Los campeones del Bailando 2015 tuvieron una noche difícil cuando apostaron por una coreografía en el ritmo libre que no le gustó para nada al jurado. Sin bien ambos son una de las parejas candidatas a ganar la competición este año, en su última presentación tuvieron un momento difícil.

Con el famoso tema de Ed Sheeran, Shape Of You, los bailarines realizaron una coreografía con una pantalla de croma: se trata de una suerte de animación en vivo sobre un paño liso verde que, por los efectos especiales, no se ve en televisión.

Tal y como declaró Alejandro Ripoll, el director del programa, no era buena idea llevar a cabo esta coreografía tan dependiente de elementos técnicos por la dificultad que conlleva presentarlos en pantalla. Sin embargo, lo hicieron de todas formas y no les fue nada bien: sólo obtuvieron cuatro puntos.

Los veredictos

Ángel De Brito (0): "A mí no me gustó. No estaban bien resueltos los trucos, se veían la gente de verde. Fue un riesgo alto que tomaron".

Pampita (Voto secreto) : "No estuvo tan acertado las imágenes que eligieron en el croma. Me pareció muy infantil la elección de los personajes. No estábamos acostumbrados a verlos en planos fijos".

Moria Casán (4): "Me parece que fue muy presuntuoso. Han sometido a todo el elenco a algo aburrido".

Marcelo Polino (0): "A veces toman decisiones equivocadas. Un disgusto ver los hilos de los títeres. Dio bizarro".

Gladys "La Bomba Tucumana", la quinta jurado, tampoco aprobó la performance y terminó poniéndoles un tres al tiempo que aseguraba haber visto varios "pieces". Además protagonizó un tenso cruce con la madre de la bailarina quien la trató de ignorante y "poco capacitada".